Iker Losada podrá jugar ante su Real Betis: sin cláusula del miedo

Iker Losada podrá jugar el domingo 14 de septiembre un partido que seguro que es especial para él. El duelo ante el Real Betis, club con el que tiene contrato hasta 2029 y que ha accedido este verano a su cesión al Levante UD. Porque según ha confirmado Deportes COPE Valencia, no existe ninguna cláusula en el contrato de cesión firmado por los clubes.

La cláusula en sí sería ilegal, pero en distintas ocasiones se establece una cantidad económica (como ocurrió el curso pasado con Sadiq y la Real Sociedad cuando jugó cedido en Mestalla) que el club debe abonar para que el implicado pueda participar ante la entidad a la que pertenece. En este caso ni existe ni desde el Real Betis pudieron impedimento alguno durante las conversaciones entre las partes para que Iker Losada pueda jugar ese partido.

El centrocampista gallego debutó como levantinista ante el FC Barcelona y también participó en la tercera jornada del campeonato de Liga ante el Elche CF en el Martínez Valero. En la primera jornada del curso incluso estuvo en el banquillo con el Real Betis, precisamente ante el Elche CF y también en el Martínez Valero.