Iborra: "Es el partido con más responsabilidad en mi carrera"

Los nervios antes de la final del sábado

Los nervios siempre están ahí, es imposible no tenerlos, lo que hay que hacer es saber llevarlos y disfrutar de esta semana. Para eso estamos, para ayudar en lo que haga falta y si es necesario hacer de 'valium' pues también, pero veo a los chicos muy preparados y muy maduros. Hemos pasado por distintos momentos durante toda la temporada que nos han hecho crecer en ese sentido, madurar y creo que hemos llegado en el mejor momento para afrontar la final que tenemos.

El partido de ida en Vitoria

Indendientemente de lo que pasara en Vitoria ambos equipos teníamos claro que el partido, la final, se iba a decidir en el Ciutat y así va a ser. Es cierto que ellos intentaron apretar en ciertos momentos, nosotros también sabíamos que no podíamos perder la cabeza aunque queríamos ganar el partido. Creo que que pudimos haber conseguido algún gol, pero sinceramente creo que que el empate es justo.

Ganar o empatar

El objetivo va a ser ganar desde el principio. Sabemos que si hacemos gol va a ser mucho más importante. Queremos hacer uno, luego el siguiente y no vamos a pensar en que no nos hagan. Es cierto que al final es una ligera ventaja el que el empate nos pueda beneficiar pero nuestro objetivo es de un principio salir a ganar y creo que estamos preparados para ello.

El Deportivo Alavés

Tienen las ideas claras y lo han tenido durante toda la temporada. Son un equipo muy fuerte defensivamente, físicamente sabe lo que quiere, es contundente atrás y que tiene gente al espacio muy buena, que corren y creo que no van a cambiar el el discurso. Nosotros tenemos nuestros argumentos también, tenemos que tratar de frenarlo.

¿Es bueno el hecho de que no hayan perdido ante el Alavés hasta ahora?

Lo que tiene que hacer es reforzarnos, reforzar lo que hacemos bien, tratar de de mejorar las cosas que sabemos que tenemos que mejorar y darle continuidad a estos partidos contra el Alavés, a estos partidos que llevamos de playoff y y tratar de culminarlo con una victoria en casa, que creo que sería terminar de la mejor manera y de la manera más bonita entre nuestra gente.

La presión de Vicente Iborra

No presión, pero quizás responsabilidad sí porque al final como dije cuando volví me pongo la camiseta como aficionado aparte como jugador y es cierto que todo se magnifica. La responsabilidad para mí es mayor, las derrotas duelen más y ya te digo presión no pero responsabilidad sí. Sé lo que significa para el club, para la afición, para los trabajadores y quiero poner todo de mi parte para que se cumpla.

El himno cantado por su hijo de 4 años

Será que lo habrá escuchado alguna vez en casa de sus hermanos o de los partidos que haya podido vivir. Imagínate que tu hijo pequeño llega a casa, se quita el uniforme del cole y se ponga la camiseta del Levante y empieza a cantar el himno... Pues bueno la verdad que es bonito. Hay veces que ya pues le dices que pare porque son todos los días. Es así de friki, le gusta y es muy bonito a la vez.

