Iago Herrerín se queda

La grave lesión de Jaume Domenech ha trastocado seriamente los planes del Valencia CF respecto a la portería. Gennaro Gattuso ha demostrado que es partidario de llevar a tres porteros en la convocatoria de cada partido y, mientras el de Almenara estaba disponible, la terna estaba clara junto a Giorgi Mamardashvili y Cristian Rivero.

Ejercitándose en Paterna



Pero desde el 8 de septiembre la situación ha cambiado. El entrenador italiano ha confesado que es poco partidario de desbaratar la porteria del Valencia Mestalla y por ello se decidió acudir al mercado de guardametas en paro para encontrar un remiendo. La nómina no era muy amplia, a decir verdad. Desde el colombiano Iván Arboleda, al ex deportivista Fabri, el ex del Liverpool Karius o Iago Herrerín.

Así, el 11 de septiembre el portero bilbaíno de 34 años aterrizaba en la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar su período de prueba. 15 días después se ha tomado la decisión de rubricar el contrato que unirá a Herrerín con el Valencia CF hasta final de esta temporada 2022-23.

En su etapa en el Athletic



Iago Herrerín se crió futbolísticamente en Lezama, en la cantera del Athletic Club, en cuyo primer equipo ha llegado a disputar un total de 56 partidos de LaLiga. También ha militado en calidad de cedido en el CD Leganés, Atlético de Madrid y CD Numancia, hasta que en el verano de 2021 puso punto y final a su etapa en el 'Botxo'. Se marchó al Al Raed saudí con el que ha disputado 13 partidos y encajado 24 goles. Su último choque allí fue el pasado 27 de mayo.

Ahora regresa a LaLiga para quedarse a la sombra de una de las grandes sensaciones de los últimos tiempos, el georgiano Mamardashvili que acaba de renovar su contrato con el Valencia CF hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.