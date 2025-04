Howard decide un maratoniano choque y Baskonia asalta la Fonteta tras dos prórrogas (125-128)

"No me preocupan las acciones de cara o cruz, sino no haber sabido hacer entender a nuestros jugadores cómo teníamos que empezar el partido en ataque pero sobre todo en defensa. Nos han metido 29 puntos en el primer cuarto y hemos hecho sólo dos puntos", explicó Pedro Martínez después de la derrota del Valencia Basket ante el Baskonia tras dos prórrogas (125-128). Esa puesta en escena obligó a los taronja a ir a remolque todo el encuentro.

De hecho el equipo de Pablo Laso salió con mucha más energía, algo que cuesta entender sabiendo que los valencianos deberían estar enfocados en asaltar la segunda plaza de la liga regular, que sigue en manos del Tenerife, pero ahora con dos victorias de diferencia. Además, era también complicarle a los vascos su plaza en los playoffs después de haberse caído de la Copa del Rey. Vamos, que nada salió bien.

Markus Howard exhibió en la Fonteta su pedigrí de pistolero en ese primer cuarto que se cerró 19-29 con doce puntos para el escolta norteamericano, que se iría hasta los 36, con una exhibición de tiros importantes y bajo presión. La reacción local llegó de la mano de Josep Puerto. En pleno proceso por su renovación, el de Almussafes demuestra que cada día es más fiable. Pero le faltó consistencia al bloque para alargar el momento de inspiración y pronto se vio con la máxima desventaja en el luminoso, 21-34, minuto 12. En la pintura mandaba Baskonia. Otro tirón de los de Pedro Martínez, un 10-3 de parcial con Badio de motor, puso un 44-48, que Howard con un triple sobre la bocina dejó en el 44-51 con el que el encuentro se fue al descanso. Howard y su instinto asesino.

Fue un poco la pauta del choque. Baskonia mandaba, de hecho de los 50 minutos totales, estuvo casi 43 por delante y sólo cuatro a remolque. Así se reinició el juego. Dos acciones seguidas de Jaime Pradilla y un triple de Montero firmaron una nueva reacción del Valencia Basket nada más arrancar la segunda parte, pero el Baskonia se levantaba una y otra vez con los puntos de Howard y la irrupción de Trent Forrest, con 4 puntos seguidos, que volvieron a poner distancia, 51-62, minuto 24.

Fue cuando abrió las cortinas y entró en el escenario Jovic. Con dos robos, lanzó a su equipo y del 51-62 se pasó en un abrir y cerrar de ojos al 64-64. Con solidez, Valencia Basket hubiera aprovechado la ola para ponerse por delante, pero nuevamente Baskonia resistió, provocó errores y devolvió un parcial de 1-9 que remató Howard con otro triple para finiquitar el tercer acto, 68-76.

La tónica se mantuvo. Los de Vitoria, con un Forrest muy inspirado y determinante, aceleraban, Valencia Basket recortaba. Así hasta llegar al minuto 39 con un estrecho 91-94, tras un triple de Sedekerskis. Hacía falta un triple. Montero era el hombre, y más con Jones de baja. A la primera, con una buena defensa de Samanic, erró, pero a la segunda... bocinazo y partido a la prórroga con un 94-94.

Fue en el primer alargue cuando Valencia Basket cogió la máxima ventaja de la mañana, un más cuatro, tras canastas de Montero y Badio, que Howard, con su octavo triple, neutralizó. Un 110-110 que Montero trató sin éxito de deshacer.

Segunda prórroga y Baskonia sacó su colmillo. Con Howard en su papel, escudado por Forrest y Sedekerskis, ejecutaron mejor y se llevaron el choque. Una victoria de prestigio. Un choque para recapacitar.