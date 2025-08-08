Histórico pleno al cinco del Valencia Basket con la Selección Española ante Chequia en Málaga

Una foto para el recuerdo de Valencia Basket por la presencia de cinco de sus jugadores con la sleección española

Martín Carpena de Málaga, jueves 7 de agosto. España - Chequia, preparatorio para el Eurobasket. La Familiase impone 87 a 73. Triunfo necesario a pesar de ser un amistoso. Pero para Valencia Basket un partido que quedará para los libros, porque tuvo participación de cinco de sus jugadores: Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea, Josep Puerto y Yankuba Sima. Este último, fichado hace unas semanas, como adelantó COPE.

FEB Josep Puerto, capitán taronja, celebrando uno de sus cinco triples ante Chequia en una noche para el recuerdo

Nunca antes había tenido tantos representantes en un mismo partido. Desde que Nacho Rodilla debutara en un amistoso contra Inglaterra el 29 de noviembre de 1997 ha sido muchos los convocados (Albert MIralles, Víctor Claver, Rafa Martínez, Pablo Aguilar, Pau Ribas, Guillem Vives o Joan Sastre por poner ejemplos), pero lo del jueves en Málaga fue excepcional. Había cinco en el acta y los cinco tuvieron minutos de Sergio Scariolo.

FEB De Larrea, uno de los cinco jugadores de Valencia Basket convocados por Scariolo, penetra ante Chequia

Ante Portugal, dos días antes, Josep Puerto, el capitán taronja se quedó fuera de la convocatoria. El de Almussafes se resarció ante los checos siendo el mejor con 15 puntos, gracias a su puntería en los triples, cinco de ocho. También destacó Xabi López-Arostegui, con 13 puntos y 4 rebotes (17 de valoración). Pradilla (6 puntos y 3 rebotes), De Larrea (7 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) y Sima (2 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias) también produjeron para La Familia.

FIBA Guillem Vives, Fernando Sanemeterio y Joan Sastre, con la medalla de bronce del Eurobasket 2017

En 2017, en una lista de 27 jugadores, Scariolo incluyó a cinco jugadores del club valenciano de cara al Eurobasket: Abalde, Sastre, Oriola, Vives y Sanemeterio. Al final Saneme, Sastre y Vives conquistaron el bronce siendo taronjas. Oriola ya había firmado antes con el Barça y Abalde no acabó entrando en los doce definitivos.