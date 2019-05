Helguera abandona el Levante UD

Luis Helguera dice que se va, pero la realidad es que sabe desde hace meses que su futuro no estaría junto a Tito en el Levante UD. El distanciamiento entre ambos se remonta al inicio del presente año, aunque ya a finales de 2018 se produjeron las primeras disputas entre Helguera y Tito. La relación era estrictamente profesional y Tito había comunicado al presidente, Quico Catalán, y al consejo que Helguera no estaba en su organigrama para las próximas temporadas.

El actual director deportivo fue quien apostó por Helguera hace un año para sustituir a Carmelo del Pozo. Sin embargo, Helguera no ha tenido el mejor comportamiento posible con su responsable inmediato y en más de una ocasión se dirigió directamente a Quico Catalán.

Resuelta de forma oficial la salida de Helguera, ahora falta por conocer el destino de Tito, quien está a la espera de que Quico Catalán le comunique su futuro.

Este es el comunicado que Luis Helguera ha hecho público en la página web:

Llegué al Levante UD como secretario técnico para incorporarme al proyecto deportivo de la temporada 2018-19 y ha llegado el momento de comunicar que no voy a continuar vinculado al club. La decisión ha sido muy meditada por una cuestión de responsabilidad y respeto a esta entidad.

Tomé la decisión y se la trasladé al presidente hace cuatro meses y ahora, que hemos logrado la permanencia en Primera División, la hago efectiva.

Aprovecho para dar la enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico, al club y a la afición por haber logrado, con todo merecimiento, estar una temporada más en la elite del fútbol español.

Deseo el mayor de los éxitos deportivos y no deportivos a este club en el que he trabajado de una forma leal y honesta, convencido de su potencial para seguir creciendo deportivamente y como institución.

¡Macho Levante!