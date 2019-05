El jugador argentino del Barcelona Lionel Messi afirmó en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey contra el Valencia, que volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club.

Messi añadió que a los jugadores les va a quedar "esa sensación rara" después de la eliminación europea. "No ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de lo que estamos ahora. Tenemos que terminar bien, festejando un título más, si se puede. Hay que intentar superar lo que pasó en Liverpool para ganar la Copa", aseveró.

En este sentido, avisó que en actitud nunca debería ganarles nadie y "mucho menos en esta situación", por lo que instó a sus compañeros "dar el máximo como en toda la temporada, sacando el partido del Liverpool".

"Es una final y tenemos que tener la cabeza en vivirla y jugarla como lo que es, y no pensar en nada más. Tenemos que pensar solo en el partido, en que el Valencia es un rival muy complicado. Sufrimos en los dos partidos de Liga y no ganamos ninguno. Será un duelo muy parejo y, si no salimos como tenemos que salir, nos pueden hacer mucho daño", alertó.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró, en la previa de la final de la Copa del Rey ante el Valencia, que el rival llega en un buen momento del Valencia y remarcó la importancia de salir concentrados para sellar la quinta Copa del Rey consecutiva para la entidad.

"El Valencia llega en una gran forma. Ha acabado muy bien esta temporada. Y no les hemos conseguido ganar en la Liga, hemos empatado los dos partidos. Veremos quién rompe la dinámica mañana y se lleva el título", concretó.

Valverde también se mostró muy orgulloso por poder firmar el segundo doblete seguido en el banquillo azulgrana, que supondría el noveno para el Barcelona en su historia.

"Para mí es una oportunidad increíble desde el punto de vista personal, pero lo que más me motiva es lo que puede significar para todos en este momento, después de tener un desencanto importante hace poco. Podemos marcharnos de vacaciones con la sensación de haber repetido lo que hicimos el año pasado, algo que nos motiva", opinó.

Respecto a las bajas en la plantilla, confirmó que espera poder contar con el lateral Nelson Semedo, aunque se mostró más cauto con los brasileños Arhtur Melo y Philippe Coutinho.

"Arthur parece que está mejor. Si está como hace un mes no jugará. No puedo jugar con un jugador que está al cincuenta por ciento y con mucho dolor, menos una final. Ayer le vi mejor. Pienso que puede estar", valoró.

Respecto al estado de Coutinho, Valverde reconoció que tiene algunas dudas, pero que en el entrenamiento de este jueves ya se encontraba mejor y que, pese a todo, espera "que pueda estar para mañana".