"Me gustaría marcar entre 12 y 15 goles"

El nuevo delantero del Levante UD, que llega cedido por el Real Madrid por segunda temporda consecutiva, arranca el trabajo con Paco López, tal y como era su deseo desde que acabó la temporada pasada: "Se han escuchado muchas cosas, pero estoy donde quiero estar. Yo no he hablado con nadie de la Real Sociedad, ni el entrenador ni con el director deportivo. Era más cosa de la prensa que la realidad. No dependía de mí solo estar en el Levante porque pertenezco al Real Madrid".

Puedes escuchar la entrevista completa en este enlace.