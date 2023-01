El Granada CF se lo pone fácil al Levante UD

Dos goles en el primer cuarto de hora y otro a falta de quince para el final permitieron este sábado al Levante UD estirar su buena racha, de catorce jornadas sin perder, con una victoria que le coloca en la segunda posición tras vencer a un Granada muy indolente en defensa y que sigue con su pésimo rendimiento como visitante.



Casi todo pasó en los primeros viente minutos, con dos goles del Levante y uno del Granada en un tramo del partido en el que los ataques fueron muy superiores a las defensas para desesperación de sus entrenadores. Sobre todo de Paco López, que tuvo un agridulce regreso al Ciutat de València, que le ovacionó al inicio.

Paco López recibió la ovación del Ciutat





Arrancó trepidante el choque, con un gol anulado por el VAR a Wesley antes del tercer minuto por un fuera de juego en el inicio de la jugada de Cantero. Llegó a la segunda para el Levante con muy poco y con los mismos protagonistas. Un balón largo desde la defensa lo cabeceó Wesley para dejar solo a Cantero, que al pisar el área batió con un gran disparo alto y fuerte a Rubén Fernández.



El Levante se sentía muy cómodo en el campo y ante el desconcierto visitante marcó el 2-0. Fue al convertir un penalti por mano de Ricard que el colegiado no vio pero sí el VAR. No perdonó Campaña, que volvía al once a lo grande con su tercer gol del curso.



Reaccionó el Granada de inmediato con un gol de Neva, que sacó beneficio del rechace de un chut de Melendo (2-1, m.20). Con más goles que fútbol y ocasiones, el partido se serenó tras un arranque histérico. Tenía el balón el Granada, pero el Levante rozó el 3-1 antes del descanso con un remate a bocajarro de Cantero que salvó con una gran parada Rubén.

El Levante UD de Calleja lleva 17 partidos sin perder





Empezó el segundo tiempo igual que el primero, con un Granada incapaz de frenar al rival pese a que se colocó con defensa de cinco con Víctor Díaz en la zaga. Avisó De Frutos a los diez minutos con un disparo cruzado que se marchó fuera por poco en la ocasión más clara del segundo tiempo.



Con el marcador y el cronómetro a favor, al Levante le valía con Campaña controlando el ritmo del partido sin noticias en ataque del Granada. El descalabro defensivo visitante lo aprovechó Bouldini, que recién ingresado en el campo resolvió un barullo en el área pequeña para poner el 3-1 y colocar por primera vez en la temporada al Levante en puestos de ascenso directo.

Bouldini marcó en el primer balón que tocó









Ficha técnica:



3 - Levante UD: Cárdenas, Son, Postigo (Saracchi, m.57), Vezo, Álex Muñoz, Pablo Martínez, Rober, Campaña (Pubill, m.79), De Frutos, Cantero (Musonda, m.74) y Wesley (Bouldini, m.74).



1 - Granada CF: Raúl Fernández, Ricard (Quini, m.88), Cabaco, Ignasi Miquel, Neva, Víctor Díaz (Perea, m.78), Petrovic, Melendo (Sergio Ruiz, m.78), Callejón (Soro, m.78), Puertas y Molina (Bryan, m.78).



Goles: 1-0, m.11: Cantero. 2-0, m.17: Campaña (penalti). 2-1, m.20: Neva. 3-1, m.76: Bouldini.



Árbitro: Trujillo Suárez (Colegio tinerfeño). Sin amonestaciones.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga SmartBank en el Ciutat de València ante 13.513 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedreño, jugador del Levante en la década de los sesenta.