El Granada aprovecha la fatiga y el exceso de confianza de Valencia Basket (75 a 81)

Lo mejor del sábado previo a las navidades, el regalo que le ha caído a la afición taronja, ha sido la clasificación para la Copa del Rey, a pesar de la derrota ante el Covirán Granada. Las derrotas de Joventut y Tenerife le han otorgado el billete para Málaga a los de Mumbrú, que hoy habían saliddo conectados, con Jovic y Robertson de dupla exterior. El escolta va cogiendo confianza y ha enchufado ocho puntos. No es casualidad que al lado del serbio tenga situaciones más propicias. Y Brandon Davies, el mejor taronja hoy, ha puesto tres gorros para empezar. 14 a 7 y tiempo muerto de Pablo Pin.

Estaba cómodo el equipo taronja y esa comodidad ha acabado en relajación. Las pérdidas volvían a impedir una renta mayor. Eso lo han aprovechado los andaluces para ir poco a poco cogiendo la iniciativa. El cuarto se ha cerrado 20 a 18.

Los primeros minutos han sido una prolongación de la dinámica de intercambiar canastas. Con poco tono defensivo. La dirección de Rouselle y una segunda unidad muy productiva, comandada por Kayris con ocho puntos, han llevado un 35 a 37 al descanso.

El paso por vestuarios no he tenido el mismo efecto que el jueves ante Virtus, cuando el equipo concedió solo siete puntos en diez minutos. Hoy no. Las pérdidas seguían desangrando al equipo y Rouselle no solo movía la fruta, sino que también se ha puesto a anotar. Un triple suyo ha colocado un 48 a 59, minuto 29. 15 pérdidas en tres cuartos para un complicado 49 a 60.

El partido había que remarlo contra la corriente. Granada estaba suelto. Respondiendo a las canastas sufridas de Valencia Basket con personalidad. Cheatham ha metido dos triples cuando la Fonteta se cogía. Menos 12. Mucho que remar. Una bandeja de López-Arostegui y semigancho de Davies han hecho creer. 67 a 76, minuto 38. Pero dos tiros libres fallados por el alero donostiarra y una canasta con paciencia de Felicio han enfriado el ambiente por más que el pinchadiscos se empeñara en lanzar todos los temas que envalentonan a los aficionados taronja. Davies con un triple ha alargado las opciones, 70 a 78. Un querer y no poder que ha dejado escapar otro partido de la Fonteta en ACB contra rivales de la parte baja (Girona, Bilbao y Granada).

Además Damien Inglis se ha lastimado la espalda en un mal gesto y no ha podido ayudar al equipo en la segunda mitad. Otro problema para Mumbrú, lo que aumenta la necesidad de incorporar jugadores. Kevin Pangos está apretando a Milán para llegar a un acuerdo para su salida, y Justin Anderson acaba mañana su contrato con Breogán Lugo y posteriormente podría ser anunciado como nuevo alero taronja.