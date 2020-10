Gracia: “Tenemos que ser autocríticos. Hemos hecho un mal partido”

Derrota

Tenemos que ser autocríticos. Ellos han sido superiores y debemos pensar en la manera de mejorar.

Mala imagen

“Son diferentes circunstancias las que creo que han podido influir. Nuestros primeros minutos han sido buenos, pero el gol que hemos encajado, no hemos sido afortunados. En ninguno de los dos goles. Ambos han sido desviados. Poco a poco han ido dominando. Ha sido un partido con más espacios. Por momento teníamos opciones pero no se ha traducido ese presunto juego asociativo para generar más ocasiones, ser más profundos y llegar más. Tenemos que buscar la manera de ser más dañinos. Es el primer partido en el que no conseguimos anotar. Vamos a intentar mejorar desde la defensa”.

El técmoco navarro se dirige al banquillo

En qué momento está el equipo

“Estamos en un momento de aprendizaje continuo. Intentar dar pasos para ser más consistentes, más sólidos, con más oficio. Pero necesita tiempo y trabajo. Llevarnos estas decepciones para aprender de ellas. A pesar de la juventud, el equipo ha demostrado madurez para saber el camino de mejora. En el día a día se están empleando con mucha ilusión. Hoy nos llevamos un golpe con este resultado.

La irregularidad del equipo

“Es cierto que hemos venido de un partido en el que fuimos muy constantes para ganar y que hoy nos llevamos esta derrota. Tenemos que aceptar ese calificativo de que estamos siendo irregulares, no solo en el resultado sino también en el juego. Nos hemos ido apagando. Fruto de ello, en la segunda parte se han visto las opciones del rival para marcar y llevarse el resultado. El rival tiene oficio y buena plantilla, le ha dado para dominar la situación. Hemos hecho un mal partido e intentaremos mejorar”.