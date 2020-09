Gracia: “Satisfecho no puedo estar cuando se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno”

Partido contra la SD Huesca

“Creo que nos enfrentamos a un buen equipo. Con mucho atrevimiento y descaro para hacer un gran partido contra el Villarreal CF, e incluso con opciones de ganar. Nos va a exigir, no esperamos un equipo que viene de una categoría inferior. Está ahí por méritos propios. Intentaremos mejorar nuestro comportamiento como equipo a nivel defensivo, conceder menos”.

Gameiro

“Gameiro está entrenando con normal desde hace días. Va a ser un jugador para el futuro importante, de calidad contrastada con unas cualidades que no tenemos en otros delanteros. Confío en que va a aportar mucho durante toda la temporada”.

El navarro se muestra enérgico en PaternaFoto: Levante EMV

Cree que llegará Capoue

“No sé. Ya hemos hablado de eso. No sé lo que va a pasar. No estoy al tanto de las posibles negociaciones. La confianza en que lleguen jugadores la sigo teniendo y la tendré hasta el último día. Trato de estar centrado en el próximo partido con la plantilla que tengo y sacarle el máximo rendimiento. Prefiero no individualizar en nombres que no están aquí y que no sé si van a estar en el futuro aquí. Son preguntas para otras personas”.

Estado anímico de la plantilla

“Sinceramente, yo pienso que la plantilla anímicamente está bien. Les veo entrenar y competir. No hay duda que, reforzando la plantilla, nos vamos a sentir todos mejor. Vernos con más opciones y más posibilidades de competir. Nos ayudará a crecer y servirá como mejora de los jugadores que están ya aquí. A la plantilla la veo con una ilusión tremenda por ganar el próximo partido”.

Hugo Guillamón y la responsabilidad de los jóvenes

“Son muchos los jóvenes que están y todos ellos están aportando. Los que han tenido minutos lo están haciendo bien. Ya valoramos la opción que de apostar y dar la oportunidad a jugadores jóvenes conlleva un proceso de aprendizaje. Con errores y partidos mejores y peores. Hugo no ha disputado minutos. La situación actual en esa posición es de falta de efectivos. No significa que antes trabajara mal y que solo por las circunstancias merezca jugar. Merecimientos ha hecho siempre. Su buen trabajo le ha llevado a jugar con la sub-21. Cuando uno no recoge los minutos de juego parece que no se valora su trabajo pero yo siempre lo he hecho”.

Mercado de fichajes

“Satisfecho no puedo estar desde el momento que se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno. Tengo la esperanza y la confianza de que, en el tiempo que queda, puedan venir jugadores. No estoy al tanto del día a día de las negociaciones. Puedo saber que hay alguna opción, pero en este tiempo se han dado circunstancias que luego no han terminado en nada. No sé si va a venir ese jugador (Capoue) o se está hablando con otros; no lo sé. Al final del mercado veremos qué plantilla tendremos y centrarme en lo mío”.

Javi Gracia durante un entrenamientoFoto: Marca

Errores en Vigo

“Sí, más allá de comentarios que podamos estar más de acuerdo o menos respecto a VAR o decisiones que nos pudieron igual perjudicar, creo que el análisis que debemos hacer es el propio, el que tenemos control y mejora. Tenemos que mejorar a nivel defensivo. No podemos ser un equipo que conceda las oportunidades de gol a equipos rivales. Por ahí hay mucha posibilidad de mejora”.

Plan para la portería

“Los jugadores que tengo creo que van a estar. A día de hoy, lo que yo sé, es que no hay salidas. Que van a seguir conmigo todos los jugadores. No estoy en el día a día. No sé qué conversaciones tiene el responsable de entradas y salidas con respecto a la plantilla. Para no especular sobre ello te digo que no lo sé. Jaume (Doménech) lo está haciendo bien, veremos cuando llegue Jasper (Cillessen). No se habla tanto de Cristian (Rivero) y a mí me supone el mismo dolor dejarlo sin jugar”.

Polémica sobre la falta de Kangin y Gayà

“Sí, hemos hablado sobre ello. Más allá de quién es el lanzador, lo que a mí me preocupa es que realmente tengamos esa comunicación y ese entendimiento entre miembros de un equipo. Yo creo que no hay ninguna duda sobre ello. Hay una serie de lanzadores que puedan lanzar ese tipo de faltas. Entre los lanzadores que tengo, no necesito designar antes de un partido: ‘tú vas a ser…’. No es necesario y sí tenemos estipuladas todo tipo de jugadas donde ahí sí especificamos lanzadores y movimientos. Faltas y penaltis, se reducen a dos o tres jugadores y seguirá siendo así”.

Salida de balón

“Es algo que debemos de corregir. No solo ha sido en la temporada sino también en la pretemporada hemos empezado perdiendo y lo hemos podido revertir. Ante esos momentos de pérdidas en el inicio, preparamos inicios del juego en función del rival. Con la situación que nos espera con la SD Huesca, que presiona alto, ya hemos preparado soluciones para no conceder ese tipo de ocasiones. No solo creo que hay que evitar el combinar con ciertos jugadores y en ciertas zonas sino tratar de hacerlo mejor”.

Sin fichajes y con ocho salidas. ¿Habría venido de saberlo?

“No me voy a poner la mano en el corazón pero seré sincero. Para mí es un orgullo el ser entrenador del Valencia CF. De esta institución. Y con mi trabajo ayudaré en la medida de lo posible alcanzar los objetivos posibles. Tengo grandes jugadores y valoro mucho trabajar y convivir con internacionales. Todo es mejorable. Y la plantilla es mejorable para competir con algo más acorde a lo que debe de ser el Valencia CF. Es otro paso en mi carrera. Un club que tiene más títulos que he entrenado previamente. Las personas que están en torno a mí, me demuestran lo grande que es el Valencia CF. Tengo confianza en que todavía podamos hacer una plantilla que nos haga competir mejor”.

Rotaciones

“Vamos a ver, primero, jugadores que están en un proceso de recuperación alguno de ellos puede ayudarnos. Pero para este partido, serán los mismos o alguna aportación para ayudarnos en minutos. Pero poco más. Creo que con tres partidos, es momento para en determinados jugadores, valorar hasta qué punto es interesante rotar y meter jugadores frescos. Si que valoro esa opción”.

¿Le gustaría estar más informado de las gestiones?

“No me gusta mucho estar aquí hablando sobre ese tipo de cosas que sobre el partido. Entiendo vuestro interés y vuestra inquietud. Trato de dar respuesta a lo que sé. Ya manifesté al club mi opinión, quedó clara, antes de venir y cuando estaba aquí. Pero de un tiempo a esta parte dejé claro que me quedaba al margen. Cuando manifesté lo que manifesté en rueda de prensa lo dejé claro. Cuando se me quiera consultar algo, paso 11 horas en la Ciudad Deportiva, estoy disponible. Mi trabajo es centrarme y sacar rendimiento con los jugadores que tengo”.

¿Cuántos jugadores necesita y cuántos cree que vendrán?

“No lo sé. Sinceramente no sé cuántos van a venir. Había una serie de posiciones, que no debe de ir más allá. Esas posiciones era indispensable traer jugadores. El club lo sabe y está trabajando. No se ha concretado pero espero que se haga. El proceso está resultando lento, hemos competido dos partidos, y cuando se cierre el mercado serán cinco. No puedo decir ni nombres ni posiciones. Es evidente. No os equivocáis cuando analizáis las cosas. Sabéis de primera mano lo que se quiere y mi opinión”.

Variante táctica

“Pienso sobre ello y a lo largo del partido en Vigo modificamos la posición de Wass. Trato de buscar alternativas con los que tengo. Los problemas defensivos no son exclusivos de la parte de atrás. Es un trabajo a mejorar colectivo”.

Paso al frente de Capoue

“Es cierto que como habéis hablado, es un jugador que ha pedido el ‘transfer request’ pero no quiere decir que el Valencia CF tenga la exclusividad para que venga aquí. Con la calidad que tiene seguro que tiene más opciones. Al principio hablé con varios jugadores para falicitar las operaciones al club con el ánimo de ayudar y que tuviéramos más opciones. Pero de un tiempo a esta parte no he hablado con ningún jugador y creo que ya no lo voy a hacer”.

Carlos Soler

“Apenas lo he visto en el verde y me gustaría verlo. Ver cómo está el equipo y qué necesidades tiene el equipo para ver dónde es más necesaria su aportación. En banda no es un jugador puro. Tenemos que ver si juega dentro o por fuera. Pero necesito que esté bien, que entrene y que cuando lo esté decidir.

Laterales en plantilla

“La valoración de Correia, creo que en sus minutos en Vigo estuvo bien. Momento difícil, partido abierto… y sabíamos que haría lo que hizo. Recorrer más espacio, ser ofensivo. Tuvo llegadas, buenos centros… creo que aportó. Es positiva mi valoración. La situación de Centelles, la pondría en global. En estos momentos, no contemplo salidas y en el lateral, tampoco. No creo que sea bueno que nadie salga aunque haya tres jugadores ahí. Hasta que no haya entradas, soy partidario de mantener. Otro escenario será, si aparecen otros jugadores. Pero no contemplo ninguna variación en la plantilla de salidas”.