Gracia: “El presidente sabe de mi boca las necesidades que tiene el equipo”

Posible destitución

“Llevamos una racha negativa de resultados y hoy teníamos puestas muchas esperanzas. No hemos sido capaces a pesar del dominio territorial y el control del partido. Con mucha voluntad, con muy buena actitud y con poco acierto en los metros finales. No nos ha dado. Todo lo demás que rodea al club respecto a mi persona, no tengo mucho que decir”.

Refuerzos

“Las necesidades que tiene el equipo ya os la dije: el presidente las sabe de mi boca. Se lo he dicho en varias ocasiones. Una lista de prioridades en función de las necesidades económicas que tenga el club, que no sé cuáles son. Mi responsabilidad no va a ser decidir qué jugadores vienen. Y los jugadores que vengan ya saben las posiciones que necesitamos. Desmiento que yo haya parado la llegada de ningún jugador. Yo no voy a decir a ningún jugador que no venga”.

Javi Gracia y Álvaro Cervera, en segundo plano

Objetivo la permanencia

“No sé si nos ayuda hablar de eso. La situación actual es la de salir de los puestos bajos de la tabla. Bastante tenemos con ganar un partido, e intentar ganar luego dos para salir de ahí. La realidad es esa”.

Cargo a disposición del club

“Trabajo en mi día a día pensando en que voy a estar mucho tiempo o en lo que tenga de duración mis contratos. No reparo en cuánto tiempo voy a estar. Mi ilusión y mi dedicación es máxima, vivo para mi profesión”.

Su futuro

“No puedo entrar en esa valoración. Yo estoy pensando en el partido de Copa. No puedo perder el tiempo en qué pueda pasar. Estoy centrado en mi trabajo”.