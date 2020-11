Gracia: “Para mí no han cambiado tanto las cosas”

Maxi Gómez

“El jugador ha entrenado con normalidad con el equipo y está disponible”

Maxi ante Cucurella

Jesús Vázquez

“Jesús hoy no ha entrenado con nosotros. En principio irá con el filial”.

Kondogbia

“Kondo es un jugador del rival, ya no es nuestro. Por la disponibilidad de jugadores que tiene para el siguiente partido y que Kondo no puede jugar en Europa, puede que entre en la rotación del rival. Un rival más, un ex jugador nuestro. Si lo veo lo saludaré”.

Kondogbia ante el Cádiz

Guedes

“Todo puede cambiar, no voy a decir lo que voy a hacer. Es un jugador con el que estoy contento, siempre lo he estado más allá de jugar más o menos. Trato de ser exigente con todos. Trato de formar el equipo que creo que tiene un mayor equilibrio. Si Gonzalo juega mañana no lo va a hacer por ausencia de otros jugadores. Lo hará por méritos propios, por la calidad que tiene. En el centro del campo o como segundo punta. Lo contemplo y estoy muy contento con cómo está trabajando. Es una clara opción para el partido de mañana”.

Objetivos del equipo

“Para mí no han cambiado tanto las cosas. Seguimos trabajando con el mismo objetivo: ganar el siguiente partido. No me voy a salir de ese discurso. No nos ayuda. No se deja de ser ambicioso por pensar en ese corto plazo. Creo que es la mejor manera de crecer. No me voy a salir de ese discurso y no creo que hayan cambiado tanto las cosas para hablar de un cambio de objetivos”.

La vuelta de Kondogbia

“Para mí, Kondogbia es un ex jugador del Valencia. Todos los jugadores que he tenido anteriormente, les deseo lo mejor profesional y personalmente también. Kondogbia conmigo se portó bien. Tuvimos una buena relación y no le deseo nada malo. Es un gran profesional, una gran persona. Mañana será un rival y haré todo lo posible para anularlo si juega y que se impongan nuestros jugadores para conseguir un buen resultado. Nada más”.

Concepto de club

“Incluso en la posición que estoy, vosotros sabéis mejor que yo la historia de este gran club. No tengo que hablar de la grandeza de este club cuando todo el mundo lo sabe. Los momentos que vivimos son los que son. No quiero remover el pasado y comentar cosas actuales que puedan estar condicionadas por lo que ha pasado. Es el presente y si puedo hacer algo por el futuro es centrarme en el día a día. Que la grandeza del pasado vuelva a ser posible en el futuro y en ello estoy. No voy a comparar con otros clubes. Si queremos ser grandes en el futuro tenemos que trabajar bien en el día a día”.

Javi Gracia durante la rueda de prensa

Manu Vallejo

“Es cierto que Manu ha intervenido mucho más como recambio que de inicio. La semana pasada os decía que estaba muy contento y que mi confianza iba en aumento. Después del último partido, todavía con más motivo. Hace muchos méritos cada vez que interviene y el buen jugador como Manu, puede hacerlo y lo demostrará con el tiempo jugando desde el inicio o como revulsivo. Lo veo con opciones y con condiciones y para jugar bien de cualquiera de las maneras”.

Doble cara del equipo

“En la lectura de los últimos partidos, que se nos han puesto muy cuesta arriba en Elche o Vitoria, puede ser esa la lectura. Concedemos una ventaja de dos goles y el equipo no está bien. Hay condicionantes diferentes en cada partido. En general, no estamos comenzando tan bien, como luego se comporta el equipo. No me gustaría ser un equipo que solo se comporta bien cuando va por detrás o las cosas están mal. Jugar a la desesperada te quita opciones de conseguir buenos resultados. Me gustaría ser más sólido, más consistente. Hay que comenzar mejor los partidos y valorar la capacidad de reacción que tiene el equipo. Pero no puede ser una constante. Me gustaría ser más constante y en eso trabajamos. No conceder tanto de inicio y que seamos un equipo que concedamos menos a lo largo de todo el partido”.

Análisis del inicio

“No soy mucho de notas. A mis hijos les digo que las notas no son lo más importante, lo más importante es aprender. A los exámenes hay que ir preparados. Las notas son una consecuencia. Debemos prepararnos bien, salvar los obstáculos, mejorar individual y colectivamente. Con esta plantilla joven, estamos en un proceso de crecimiento. Que nos sirva para, en el futuro, cosechar mejores partidos y resultados. A final de temporada es cuando se hace la evaluación global. A día de hoy, aunque sea crítico con el equipo, la evaluación tiene que ser más final por las circunstancias que hemos tenido”.

Saludo entre Gracia y Simeone

Estadísticas contra Simeone

“Mi opinión sobre Simeone, lógicamente es muy buena. Tiene muchísimo mérito todo el trabajo que está haciendo. Cómo tiene al equipo y cómo ha ido compitiendo año tras año. Mi opinión es muy buena. El Atlético de Madrid ha pasado por momentos diferentes y cada compromiso es distinto. Nos enfrentamos mañana a un equipo muy diferente al del año pasado. Con muchas variantes en ataque que lo hacen ser más dominador, con más posesión y trabajo en campo contrario. Vamos a enfrentar a un equipo muy diferente a años anteriores y que nos va a suponer una gran exigencia. Un partido súper exigente que trataremos de prepararlo de la mejor manera para tener alguna opción de ganar a este equipo”.

Correia

“No puedo decirte lo que voy a hacer. Titi es un jugador que ha jugado muchos partidos, no sé cuándo volverá a jugar. Cuando lo haga, estoy tranquilo. Está en crecimiento constante. Un jugador con el que también estoy contento”.

Las bajas de Gayà y Cheryshev

“Más allá de las ausencias, constantemente me planteo si es mejor mantener esa formación o cambiar por el rival. Es una constante. Por el hecho de ganar, no tenemos que mantener el mismo once o formación. Cuando juegas, tienes que tratar de elegir qué es lo mejor. Siempre uno lamenta no tener a jugadores disponibles. Trato de ser positivo para valorar por lo que tengo. Toni (Lato) es el lateral izquierdo natural que tenemos y preparadísimo. Es un jugador que lo demuestra cada día, en cada actuación. Estoy muy tranquilo con que juegue. Perdemos jugadores internacionales y siempre sé que van a ser importantes para el equipo”.