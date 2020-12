Gracia: “Hay que mirar hacia arriba, no contemplo perder mañana”

Athletic Club. ¿Una final?

“Estoy de acuerdo en la importancia del partido. La complicación o no en la tabla, como vengo diciendo, cuanto más arriba estemos, mejor. Nos ayudaría para tener confianza y tranquilidad. Pero más que preocupado por el puesto en la tabla, hay que preocuparse por mejorar. El Athletic está en los mismos puntos que nosotros, un equipo con historia y potencial. En estos momentos espera coger una racha de resultados positivos para estar en una zona más tranquila. Las diferencias son mínimas. Con esa ilusión estamos: cambiar cuanto antes y sumar tres puntos. La dificultad la tenemos en todos los partidos”.

Gayà

“Lo veo con opciones (de llegar al Barça). Está entrenando con el grupo y no queremos poner en riesgo a ninguno de nuestros jugadores. Con la prudencia necesaria”.

El navarro dirigiéndose a sus jugadores

Obligación de ganar

“Nosotros queremos sumar de tres. Y lo queremos en todos los compromisos. No sé si el rival es más o menos difícil, lo veremos durante el partido. Ha habido momentos en los que un punto, a veces por merecimientos era mucho y en otros un punto era muy poco. Vamos a ponerlo todo, le damos mucha importancia al partido y jugando en casa más”.

Cheryshev

“Cheryshev ya se incorporó al grupo y está disponible como uno más. Luego decidiremos. Está disponible y en plenas facultades para jugar lo que estimemos oportuno”.

Mercado de invierno

“Yo lógicamente ya he vivido una experiencia, y tras ella, lo que dije ya lo sabéis. No tengo muchas más cosas que decir. El club seguirá trabajando, reforzará lo que estime oportuno y yo entrenaré de la mejor manera que pueda. Ojalá sea un plantel de jugadores con el compromiso y la entrega de los que tenemos y que no empeoren nuestras posibilidades. Si es posible que se mejore”.

El juego del equipo

“Los términos tan generales, decir que tenemos que jugar mejor, es entrar en unas valoraciones muy subjetivas. Qué es jugar bien y qué es jugar mal. Hemos hecho muchas cosas bien y otras a mejorar. Son términos muy absolutos. Implica que hemos jugado mal anteriormente. Aspiramos a mejorar en todas las fases del juego. Es una constante. Los condicionantes del partido de Éibar son unos y del siguiente partido son otros. Yo creo que estamos mejorando en muchas cosas, una línea más constante. No concedemos tanto de inicio, competimos todos los minutos a un nivel un poco más alto. No hemos ganado recientemente, pero hemos estado cerca. ¿Es insuficiente? Lo siento así, es insuficiente. Pero le doy valor a cosas que se están mejorando. Ojalá dentro de poco tiempo, todos estemos más satisfechos. Los resultados tienen que ser consecuencia de un trabajo. Eso es lo que confío”.

Maxi, Racic y Jason durante la sesión de trabajo

Portería a 0

“Es un paso adelante. Un paso que necesitábamos. No solo mantener la portería a cero, sino porque, en jornadas anteriores, concedimos mucho. Debíamos entrar mejor en los partidos. Lo hacemos y lo mantenemos. Tiene que ser una constante. Hay muchas fases del juego que debemos mejorar. Ser más rico en otros momentos del juego. La parte defensiva, habiendo concedido 17 goles, debemos mejorarla. Estamos en ese camino. A partir de ahí, no solo el equilibrio. Debemos de sacar más rendimiento y más partido a esa capacidad goleadora que hemos demostrado”.

Cómo se le juega al Athletic Club

“No sé. Tampoco creo que deba analizar antes del partido analizar las virtudes o defectos del rival. Es un equipo que ha hecho 12 goles y ha encajado 12. Concede ocasiones al rival. Debemos tener más iniciativa de juego, más posesión y dominio territorial. Realizar otro tipo de ataque al que no hicimos en Éibar”.

¿Podría caer en descenso?

“No lo creo. Ahora, confío y me motiva conseguir los puntos que la semana pasada nos daba estar en la séptima la jornada anterior. Mirar hacia arriba, ser positivo y pensar que vamos a ser capaces de ganar el partido. No quiero contemplar la posibilidad de no ganar mañana”.

Plantilla joven

“Yo no me siento en momento de pedir nada. Creo que tenemos que dar, trabajar al máximo y confiar en que las cosas van a mejorar y los resultados van a llegar. Esa gente joven y no tan joven, se sientan con más seguridad, más confiados. Yo me siento más en esa línea, más que pedir. Desde mi posición, lo que más pido es a mis jugadores y a mí mismo el esfuerzo por hacer mejor las cosas y dar todo para mejorar la situación”.

Delanteros del filial

“Todos los jugadores del filial los tenemos en cuenta. Varios de ellos entrenan con nosotros. Fran (Navarro) todavía no lo ha hecho. Viene de hacer goles, haciendo bien las cosas. Cuando se necesiten jugadores, miramos al Mestalla. De cara a la Copa, valoraré las opciones de jugadores del Mestalla”.

A qué porcentaje de juego está la plantilla

“Esas valoraciones os las dejo a vosotros. Cualquier cosa que diga yo sonará a excusa. Yo estoy más centrado en el presente y en tratar de mejorar ese porcentaje. No sé en qué nivel estamos. Sí es un nivel por debajo en el que vamos a estar. No hay equipo en la Liga que esté al 100%. Atlético, Real Sociedad… están por méritos propios arriba. Están muy cerca de su máximo nivel. El resto de equipos tenemos muchas cosas que mejorar”.