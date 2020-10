Gracia: “Esa comunicación para tomar decisiones ahora mismo no la hay”

Semana intensa

“La semana ha sido así. Con tres partidos muy seguidos y poco tiempo para disfrutar o sufrir en función del resultado. Ha sido un impulso y una dosis de ánimo para el equipo ganar en San Sebastián. Nos ha reforzado en nuestras ideas y nuestro trabajo. El partido con el Betis será exigente por el potencial de su plantilla. Esperamos hacernos fuertes en casa y que los puntos se queden aquí”.

Mercado

“Tengo esperanza. No sé en qué grado. Mientras hay vida hay esperanza y tengo la fe en que todavía tengamos opciones de reforzar al equipo”

Sistema de juego

“Hay una serie de principios del juego que, con independencia del rival o del partido tratamos de mantener. Ser agresivos, intensos. Luego tenemos alternativas. No creo que en anteriores partidos hayamos sobado mucho la pelota. Es algo que queremos mejorar. Tener más control con balón de los partidos. Ante la presión del rival, recurríamos a un juego más directo porque tenemos opción de ganar jugadas. El Betis es un equipo que le gusta tener posesión con muchos recursos ofensivos. Tendremos que hacer un trabajo defensivo tan exigente o más que la Real Sociedad. La idea es seguir con esa predisposición con la que competimos en el último partido”.

El navarro observa el entrenamiento con la mascarilla puesta

Guedes

“Todos los jugadores son importantes y Gonzalo también. Habrá momentos para todos ellos. No es una excepción. Tengo que ser lo más justo posible con el trabajo de todos. No quiero que se interprete con que es sinónimo que estoy descontento con el jugador o que lo está haciendo mal. Era mejor doblar el lateral para reforzar en defensa y se optó por esa decisión. Gonzalo ha sido, es y será muy importante para nosotros”.

Mercado de fichajes. ¿Cómo está usted?

“Las interpretaciones son libres. No soy nadie y no pretendo que se interprete igual. Hay tiempo para traer jugadores y el tiempo nos da esa opción de traer jugadores. No estoy centrado en eso, sino en la preparación del próximo partido”.

Relación Murthy

“Coincidimos en el vuelo. En el partido, volvimos y conversamos lo que conversamos habitualmente. En materia de fichajes no he hablado nada”.

Salida Centelles

“De momento no hay ninguna comunicación oficial. Prefiero ser prudente a ver qué es lo que sucede”.

Doble lateral

“Es una posibilidad que tenemos. No sé si será una fórmula utilizada más veces. No renuncio a ello”.

Lim

“No he dicho nunca que haya hablado con el propietario porque no he hablado. Igual dije que mi intención era la de hablar con él; sigue siendo mi intención, hablar con él. En algún momento lo haré. Ni he estado ni he hablado con el propietario”.

Palabras de Celades

“Como entenderás no voy a valorar las declaraciones de un compañero, ex entrenador del club. Yo soy el entrenador del Valencia CF y estoy en esa fase por y para el club. Estar ilusionado con la preparación y el intento de conseguir los puntos en cada partido. Representar al club lo mejor que pueda y que los aficionados disfruten y se sientan orgullosos. Lo demás, son valoraciones a posteriori o de otro momento. Soy lo que te digo y cumplo con mi función”.

Pellegrini y el Real Betis

“Ha tenido un buen comienzo. Ofrece una buena imagen, compite bien los partidos. En el último compromiso, en la primera parte, encajaron rápido y el partido se les complicó. Tienen una muy buena plantilla, la base, bien dirigida. Su entrenador tiene una gran experiencia en grandes clubes y grandes ligas. Sabemos la dificultad que tiene. Para mí será un gusto verlos”.

‘El equipo tira del club’

“Es algo recurrente. Hay situaciones en los clubes en los que los resultados van marcando el sentimiento por el que el club está pasando en esos momentos. Lo veo lógico. Es algo que pasa. No sé hasta qué punto eso puede estar pasando aquí. El equipo, los jugadores están teniendo un comportamiento ejemplar a todos los niveles. Juego, trabajo, con la COVID… esfuerzo excepcional aquí y fuera de aquí. Es un club vivo, con gente trabajadora. Eso funciona. Tiene un gran valor y se lo quiero dar”.

Qué tipo de entrenador es

“Es difícil. No soy un entrenador: soy el entrenador del Valencia. Y cualquier cosa que diga lo dice el entrenador del Valencia. Creo que, para aprovechar en cualquier tipo de decisión, tratar de rentabilizar al máximo los recursos que tengas, es bueno que haya una sintonía y un trabajo común. Para sacar el máximo rendimiento a tus recursos. Desde luego que pienso que con buena comunicación y conexión, sin van en la misma línea, es lo ideal y lo recomiendo”.

Apurando plazos del mercado

“Estoy de acuerdo en lo que dije y sigo pensando de la misma manera. Hay que estudiar, no el último día para aprobar, sino estudiar con la finalidad de aprender. Aprobar es una consecuencia. No estudias con la finalidad de aprobar sino de aprender. Confío en que todo ese trabajo que se ha hecho en el club, saquemos rendimiento con una buena nota. Un buen jugador. Si no tenemos un jugador de nivel, un jugador para formar… habrá que tomar la decisión si merece la pena. Prefiero ser optimista y pensar que se ha estudiado durante mucho tiempo para aprender”.

Capoue

“No sé nada más. Nada nuevo. Ninguna otra noticia al respecto y no sé en qué situación está esa posibilidad”.

Objetivo deportivo del club

“Todos los objetivos, con el presidente o que cada uno se quiera marcar, tienen que ir acordes a las posibilidades. Lo primero que habrá que saber es qué plantilla tenemos y qué tipo de jugadores tenemos para establecer qué objetivos se pueden conseguir. Tienen que ser elevados, ambiciosos. El peligro es poner objetivos demasiado bajo y conseguirlos. Es peor que poner otros más altos y no conseguirlos. Mi objetivo es ser el mejor y tratar de ganar todos los partidos. Yo prefiero aspirar a lo máximo y dentro de las posibilidades que la plantilla tenga”.

Comunicación con el club en materia de fichajes

“No hay comunicación respecto a jugadores. Esa comunicación para tomar esas decisiones ahora mismo no la hay”.

Diogo Leite

“Lo desconozco si ese jugador es un jugador que está en esa lista. Y desconozco si va a venir o ya lo tiene hecho. Lo desconozco”.

Polivalencia Wass y Correia

“Está claro que Daniel tiene muchas virtudes, una de ellas esa polivalencia. En todas ofreciendo un buen rendimiento. Debemos aprovecharlo. Tití Correia, por supuesto que lo veo de lateral, ofreció un gran partido. Lo veo como una buena opción para jugar en esa posición. Él va a ser una de las opciones, a muy buen nivel. A seguir ayudándole desde mi posición a trabajar. Son jóvenes y tienen que mejorar”.

Mercado de fichajes: llegadas y salidas

“Temeroso no estoy. Estoy ilusionado con que en este tiempo vengan jugadores importantes a reforzar y que nos mejoren como plantilla. No siento otra cosa que esa ilusión”.