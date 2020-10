Gracia: entre hablar con Lim o dimitir

Javi Gracia está decidido a abandonar el Valencia CF. Se siente engañado por los dirigentes del club y está frustrado por el desenlace final del mercado de fichajes. Se han marchado 11 jugadores y no se le ha fichado a nadie. Ya en la tarde de ayer, el técnico navarro tenía claro que no habría incorporaciones de última hora, a pesar de las palabras del presidente al mediodía, asegurando que se estaba trabajando en ellas. La constatación de los hechos con el cierre del plazo, fue el golpe definitivo.

Por eso, según ha podido saber la Cadena COPE, el técnico navarro quiere dirigirse directamente a Peter Lim antes de tomar una decisión sobre su continuidad o no. Tal y como hemos informado en Deportes COPE, mañana está prevista una reunión con todas las partes para aclarar la situación. Anil Murthy, Miguel Ángel Corona, Javi Gracia y José Rodríguez ‘Rodri’, agente del entrenador con quien se ha visto esta tarde para tantear la situación y buscar asesoramiento.

El navarro se dirige a sus futbolistas

Gracia no entiende lo que ha pasado. Desde el primer día fue consciente de dónde se metía. La salida de los jugadores más importantes, los problemas económicos del club y todo lo que estaba pasando en torno al Valencia CF. Pero le dijeron que habría refuerzos. Se lo dijeron en julio, en agosto y en septiembre. Nunca varió el discurso. ‘Seguimos negociando’, era el mensaje. ‘Un central y un mediocentro’, le señalaron. Pero nada. Cuando Gracia supo que Éttiene Capoue no llegó al no querer pagar 1’5 millones de euros por la cesión, se desconcertó. Si no se podía pagar ni tan siquiera esa cantidad, por qué se le había hablado de fichajes. Una contradicción más. Por eso, quiere que sea Peter Lim, el propietario de la mayoría accionarial del club, el hombre por el que todo el mundo dice pasan la totalidad de las decisiones en Mestalla, el que le dé una explicación convincente sobre la actual situación. De lo contrario, Javi Gracia está decidido a negociar su salida del Valencia CF.

La mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna se ha convertido en el epicentro de la noticia, detallada paso a paso en COPE. Hasta tres reuniones se han llevado a cabo allí: primero con el secretario técnico, Miguel Ángel Corona, a continuación con los capitanes presentes (Kondogbia y Jaume) más dos pesos pesados como Carlos Soler y Gabriel Paulista. Y por último con todo el vestuario.

Peter Lim se dirigió a la afición che hace años

Según ha podido saber la Cadena COPE, Javi Gracia le ha dicho a sus jugadores ‘no os puedo garantizar que vaya a seguir’. Los futbolistas, que nunca antes se habían encontrado al entrenador con un estado anímico tan bajo, le han trasladado sus ganas porque siguiera con ellos. La plantilla le ha dicho a Gracia que son conscientes de lo sucedido y que entendían su decepción. Pero que ahora había que estar más unidos que nunca para sacarlo adelante. Ante la ausencia de José Luis Gayà, primer capitán del vestuario, ha sido Jaume Doménech quien ha llevado la voz cantante del grupo. ‘No nos puedes dejar tirados, míster’, le ha dicho Jaume a Gracia. No como un reproche, sino como un motivo de aliento más para continuar con ellos. Los futbolistas saben que, con el proyecto tambaleándose, la figura del entrenador es clave para seguir remando todos en la misma dirección.

A Javi Gracia le ha sorprendido gratamente este gesto solidario y de compromiso por parte de la plantilla. De hecho, según ha podido saber COPE, ahora mismo es lo único que retiene al técnico a seguir en el Valencia CF. Su vínculo con el grupo. Su unión con el vestuario. Pero el técnico tiene dudas sobre el rendimiento de la plantilla con este caldo de cultivo. Con jugadores importantes sin renovar (Gayà, Paulista) y con un vestuario lleno de jugadores con apenas minutos en la élite. La temporada se les puede hacer a todos muy larga.

Reunión del entrenador con la plantilla

La pelota está en el tejado de Peter Lim. Si el singapurense atiende la petición de Gracia y habla con él, todavía habrá esperanza sobre la continuidad del entrenador. En caso contrario, las cartas están marcadas. No se trata de un mero calentón. Viene de lejos. El técnico navarro lleva advirtiendo del problema y denunciando la situación, mucho antes del cierre del mercado. Sabía que algo no marchaba bien. Que no estaban andando el camino previsto. Y alzó la voz. Y señaló el problema. Y advirtió del peligro. Tres semanas más tarde, se ha consumado. El proyecto que la temporada pasada terminó noveno en la tabla y con tres entrenadores pasando por su banquillo, se ha desprendido de ocho jugadores (su columna vertebral) y no ha contratado a ninguno. Mañana es el día clave.