Gracia: "Deseo ver Mestalla con público"

En el habitula vídeo en época navideña, el entrenador Javi Gracia ha aparecido junto al presidente Anil Murthy y los cuatro capitanes del equipo, José Luis Gayà, Carlos Soler, Jaume Doménech y Gabriel Paulista, para hacer pública su lista de deseos en estos últimos días del año: "Todos pedimos salud, que es lo que más se necesita", dice al comenzar su alocución el técnico navarro.

"Mi deseo es conocer Mestalla con público. Lo he conocido como visitante pero no como local y me gustaría disputar partidos delante de nuestra afición y estoy convencido de que nos ayudaría a ofrecer una mejor versión y a conseguir mejores resultados", comenta a continuación y es que desde su llegada a València aún no se han podido abrir las puertas de los recintos deportivos por la pandemia que nos asola desde principios de 2020.

Hasta el momento, Javi Gracia ha dirigido al Valencia CF en Mestalla en ochos partidos con estos resultados: dos victorias, tres empates y tres derrotas.

Concluye Gracia su intervención de esta manera: "Mandarles todo el ánimo del mundo y sobre todo mis mejores deseos y una pronta recuperación para los enfermos y que vuelvan a disfrutar de esa ansiada salud que todos queremos".

El presidente Murthy, en ese mismo acto había manifestado: "Seguimos trabajando duro para que podáis estar orgullosos de vuestro equipo y para que podamos vernos otra vez en Mestalla".

El equipo volverá a la competición el próximo miércoles día 30 de diciembre en Los Cármenes para enfrentarse al Granada CF. Ya en enero recibirá al Cádiz CF en Mestalla el lunes 4, en la semana de la segunda ronda de la Copa del Rey en la que los ches se medirán al Yeclano.