Gracia: “No se me ha comunicado nada, espero que no haya salidas”

Cutrone

“Oigo nombres a través de vosotros pero el club no me ha comunicado en estos momentos ninguna llegada”

Le quisieron echar pero no hubo acuerdo económico

“Es mentira que no haya llegado a un acuerdo para marcharme. No se corresponde con la realidad. No es así. No es un tema de dinero. No es un tema económico, decís que una rescisión cuesta tanto dinero, que no me he marchado por no pagar esa cantidad…”.

¿Por qué no se marchó?

“No me fui porque el club me dijo que no aceptaba mi dimisión. Presenté en su momento por honestidad profesional mi dimisión, no se aceptó y no volví a hablar del tema ni ninguna situación similar”.

Imagen del equipo

“Debo de ser exigente y cualquier partido me va a parecer mejorable. Hoy no es una excepción, a pesar de conseguir los puntos. Nuestro objetivo es seguir mejorando. Ha sido una primera parte en la que hemos dominado más, presionando alto y recuperando balones y disponiendo de alguna ocasión como el penalti para matar el partido. En la segunda parte, el rival se encuentra más cómodo. A pesar de ello, con una incursión de Carlos (Soler) pudimos hacer gol. Acabas expuesto a que el rival al final haya tenido acciones ofensivas. Hoy hemos defendido muy bien y el equipo se ha mostrado sólido. Portería a cero en casa que no lo hacíamos”.

Mercado de fichajes

“Siento parecer que no quiero contestar pero no tengo nada que decir. No se me ha comunicado absolutamente nada, espero que no haya salidas. No se me ha comunicado nada”.