Gayà, en la ofrenda a la Virgen: "Hay buenas sensaciones con los fichajes y estoy seguro que vendrá más gente"

El Valencia CF cumplió con su tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Las plantillas del femenino y el masculino, encabezados por Ron Gourlay y Javier Solís, acudieron a la Basílica. Destacó la presencia de Baptiste Santamaria, el cuarto refuerzo del verano, ya integrado con el resto de sus compañeros en su primer acto oficial después de hacerse oficial su fichaje el jueves por la tarde. Después del acto, habló José Luis Gayà.

"Le hemos pedido a la Virgen tener esa continuidad que llevábamos en la segunda vuelta. Esperamos alegrías y estamos con de comenzar", reconoció el capitán. El lateral también valoró el mercado. "Es verdad que a los fichajes falta verlos, ya hemos podido ver un poco, pero, al final,hasta que no empiecen a jugar y los podamos ver más, es complicado de poder decir. Pero, de momento, las sensaciones de todos son buenas. Les deseo lo mejor y estoy seguro que va a venir más gente que también nos va a seguir ayudando", comentó el de Pedreguer.

Gayà no quiso entrar en las posiciones que deberían reforzarse. "Al final no es para mí esa pregunta, creo yo, pero bueno. Al final cualquier jugador que venga de cualquier posición a reforzarnos y ayudarnos será bienvenido, así espero que sea", explicó el capitán, que reconoció sus ganas de jugar el sábado una nueva edición del Naranja. "Siempre es un partido especial, el día de la presentación, siempre es emotivo, poder jugarlo. Nosotros no pensamos más allá del Torino, de hacer un buen partido, de seguir cogiendo ritmo de cara a lo más importante, el primer choque de liga", repasó.

Pauleta, la capitana del femenino, con el objetivo claro

También habló Pauleta, la capitana de un femenino que sólo piensa en el ascenso. "Creo que el objetivo es bastante claro, devolver al Valencia donde se merece, volver a primera y ese es nuestro primer objetivo. También queremos hacer un año bonito, ilusionante y que enganchar a la gente, para que venga a vernos", soñó en voz alta la valenciana.