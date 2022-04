Gayà: "Si ganamos, será fútbol antideportivo. Si gana el Betis, será porque juegan bien"

El vestuario del Valencia CF cuenta las horas hacía la gran cita del año. Jugar la Final de Copa ha sido, para muchos, una grata sorpresa enmedio de una temporada cargada de altibajos. Por eso, es momento de focalizar todos los esfuerzos en el objetivo de levantar la novena Copa para el club. Su capitán, José Luis Gayà lo tiene claro. No es el momento de desviar la atención ni en los arbitros ni en las declaraciones que llegan desde el rival intentando desestabilizar a un grupo de jugadores en el que destaca la inmadurez por su corta edad y experiencia. Gayà, corazón y bandera, se pone al frente y traslada un mensaje de positivismo hacia sus compañeros. El equipo está preparado y saltará al césped pensando en repetir la gesta de 2019 ante el Barça. Las declaraciones de Pellegrini cuestionando el fútbol del equipo de Bordalás y el favoritismo que muchos otorgan al equipo verdiblanco, sirven de motivación extra para el vestuario que mañana saltará con todas sus armas a reivindicarse sobre el césped de La Cartuja. El capitán ha comparecido ante los medios en la previa del choque para confirmar que el equipo está preparado y concienciado para un partido que, seguro, será complicado, pero al que no le tienen ningún miedo.

¿Ha soñado con levantar la Copa?

El hecho de levantar la Copa sería algo increíble. No podría haberlo imaginado ni en el mejor sueño. Si te digo la verdad, estoy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo y estamos preparados. Si nos toca ganar, lo voy a disfrutar como el que más, pero en mi cabeza no está eso. Hacer un buen partido y llevarnos la Copa para València.

Arbitraje

No tenemos que entrar a decir nada. Ya hablé la semana pasada sobre lo que pensaba y estoy seguro de que el árbitro pitó lo que vio y no le influenció nada.

Gayà, aclamado por la afición en la salida del equipo de Manises





Favorito el Betis

Bueno, al final eso de que el Betis es favorito no sé realmente quién lo dice. Nosotros sabemos que en una final se igualan las fuerzas, que somos un grandísimo equipo, que varios jugadores levantamos la Copa en 2019 cuando el Barça era favorito. No me molesta para nada. Tenemos que estar centrados en ellos, que va a ser un partido muy exigente.

Despedida de la afición en Manises

Yo dije que cuando salimos al campo, el hecho de ver la parte del Valencia CF toda llena, nos dio la sensación de que íbamos a empezar ganando. La despedida como siempre. Con ganas de que llegue ya mañana, disfrutar de otra final y llevar el título a Valencia y poder celebrarlo con toda la gente que no ha podido venir.

¿Cómo ganar al Betis?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tenemos claro cómo vamos a jugar. Se puede jugar yendo a presionar arriba o metiéndonos más atrás y a partir de ahí salir. Mañana lo veremos, pero lo importante es que los jugadores lo tenemos claro.





Declaraciones de Pellegrini sobre el fútbol del Valencia.

Nos ha llegado. Son unas declaraciones que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. No tiene sentido hablar de algo que no ha sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo. Eso ya lo sabemos.

¿Qué le han dicho antes de salir de casa?

Que disfrute de este momento. Yo lo sé. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad de jugar una final con este equipo. Ojalá podamos ganar y disfrutar todos juntos.