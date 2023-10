Gayà: "Claro que me gustaría que vinieran refuerzos. Si vienen a sumar, encantados"

Jose Luis Gayà sigue sumando registros como valencianista. Con el partido ante el Cádiz, golazo incluido, entró en el selecto grupo del Top20 de jugadores que más partidos han vestido la elástica valencianista. El de Pedreguer completa 334 participaciones como ché, superando a Paco Camarasa y muy cerca de adelantar en la lista a Vicente Rodriguez. Debutó en 2012, siendo todavía jugador del filial, en un partido de Copa del Rey ante la UE Llagostera. Desde la temporada 2014-2015 forma parte del primer equipo. Nueve temporadas en las que el capitán ha renunciado a ofertas de equipos de primer nivel mundial, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.....Camino de convertirse en One Club Man y enfocado, no obsesionado, en la convocatoria para la próxima Eurocopa en Alemania.

El lateral estuvo ayer, junto a Mamardashvili en un acto de club con el sponsor principal, TM Grupo Inmobiliario. Allí comparenció ante los medios y no rehusó a hablar de todos los temas de actualidad valencianista.

Gayà sigue pulverizando registros como valencianistaVCF





¿Le gustaría que el club hiciera un esfuerzo para reforzar la plantilla en el mercado de invierno?

Claro que nos gustaría, siempre lo he dicho. Todo el que venga a ayudar y a sumar. Nosotros encantados. Y bueno, como ya he dicho, si viene gente, pues muchísimo mejor.

Convertirse en One Club Man del Valencia CF

No pienso en eso y nunca lo he pensado. Nunca me imaginé poder llegar tan lejos como para estar en el Top20 con más partidos. Ojalá pueda ser One Club Man, pero es una cosa que no me obsesiona ni es algo que pienso. Pienso en jugar, disfrutar y nada más.

El estilo de juego de Baraja

Sí, este año creo que hemos dado un paso. El año pasado es verdad que cuando llegó el míster, la situación era muy complicada. Y quieras o no, tenías que sumar puntos, intentar dejar la portería a cero. Pero yo creo que este año hemos visto a un Valencia diferente a la anterior. Con más tiempo de pretemporada hemos podido trabajar muchos aspectos. Entonces sí que es verdad que los laterales estamos subiendo, estamos aportando cosas en ataque, pero como siempre digo, al final no podemos descuidar la parcela defensiva, porque seguimos siendo defensas y estar físicamente bien nos permite poder ayudar en las dos parcelas y a seguir con esa dinámica.

El domingo visita a la Catedral

San Mamés es un campazo para jugar, es un ambiente de fútbol que da gusto jugar allí, con esa afición, con ese ambiente... Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido, les vamos a plantar cara. Sabemos que será complicado pero vamos a dejarlo todo para volver a Valencia con los tres puntos.

¿Se puede aspirar a algo más que el objetivo que marcó la presidenta de la permanencia?

El objetivo es el siguiente partido. No voy a salir de ahí. Siempre nos ha ido bien y en lo que creemos. Ahora, san Mamés, intentar ganar y luego el siguiente. Así es como hay que afrontar la temporada.

El capitán lidera un vestuario joven y ambiciosoVCF





Apuesta por la gente de la casa

Me gusta, tanto nosotros como el Athletic apostamos por jugadores de la casa. Que tengamos gente que sabe lo que es el Valencia es muy bueno y esa combinación de gente joven y con más experiencia nos va muy bien.

Consolidarse en la Selección

Bueno, al final no me gusta ponerme objetivos a largo plazo porque al final ya sabemos cosas que pueden pasar que no tienes previstos. Entonces yo me marco en intentar hacer unos partidos, como estoy haciendo, ya en el anterior no pude ir por lesión, pero en la otra pude jugar los dos partidos y se puede decir que el míster confía en mí y si tengo la posibilidad de seguir yendo yo encantado de darlo todo, la selección para mí es lo máximo y ojalá pues hasta ahí.