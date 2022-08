Gayà: "No me arrepiento, quizás en las formas. La sanción es injusta y desproporcionada"

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà ha comparecido en Paterna para dar sus explicaciones y mostrar su indignación tras la ratificación del TAD ayer de la sanción de cuatro partidos por las declaraciones post partido en jornada 32 del pasado campeonato tras un Valencia- Osasuna. El futbolista de Pedreguer, habla de agravio, cree que es desproporcionada, llega tarde la resolución del TAD y eso le molesta profundamente por que condiciona la forma de preparar el inicio de temporada suyo y el del entrenador. Gayà cree que han habido declaraciones más duras contra los colegiados y esto marca un peligroso precedente a partir de ahora. No se arrepiente de lo dicho, quizás si en las formas y recalca que siempre, en nueve años de carrera, ha sido respetuoso con el colectivo arbitral. No ve una mano negra por el conflicto abierto entre RFEF y club. Y, a pesar del contratiempo que es un hándicap importante, no descarta poder entrar en la lista de Luis Enrique para la cita mundialista del próximo mes de noviembre en Qatar.

El capitán ha estado acompañado de la cúpula directiva del club, encabezada por Sean Bai quién ha manifestado que “esta sanción supone un grave agravio con el jugador y con el club y van a estar vigilantes con lo que ocurra a partir de ahora con las declaraciones de otros futbolistas de LaLiga”. Además, el técnico Genaro Gattuso y los tres capitanes, Soler, Jaume y Paulista, han estado mostrando su apoyo a su compañero en esta difícil situación.

Gattuso y los capitanes han acompañado a Gayà ante los mediosVCF





El de Pedreguer ha estado en su línea, respetuoso, pero contundente en sus respuestas a los medios.

Agradecimiento por el apoyo del club

Agradecerte Sean, por las palabras, al míster, a los capitanes... Sois parte fundamental para mí y me alegra saber que estamos todos juntos en esto.

¿Es un ataque a un club histórico?

"No. Es un tema mío, que el club está detrás es obvio, pero es mío y solo mío".

Comunicado mediante redes y comparecencia

"Estoy triste y un poco decepcionado, porque pienso que es una sanción desproporcionada. Son cuatro partidos y, pienso, no he dicho nada para que me cayesen tantos partidos. No me quiero comparar, pero se han dicho declaraciones igual que las mías y no ha pasado nada. Me duele y por eso estoy aquí. No entiendo como a mí me ha caído la sanción y en otros no. Me gustaría que alguien lo explicase de mejor manera, no me cabe en la cabeza y por eso estoy aquí".

Opciones perdidas por el Mundial. Llamada Luis Enrique

"Lo del Mundial, sé que es un hándicap el hecho de no poder jugar. Ya me conocéis, voy a luchar por mis sueños, la ilusión de todo niño y futbolista es poder jugar un Mundial, tengo que trabajar aún más. Para nada, descarto poder estar en el Mundial. El míster no me ha llamado".

Sean Bai habla de grave agravio comparativo en LaLigaVCF

Sobre si es un chivo expiatorio

"No pienso en eso. Soy un jugador profesional en todos los sentidos, eso no entra en mi cabeza. Lo que no entiendo son las formas. El Valencia presentó ese recurso y han tardado 42 días sin contestar. Hasta la séptima vez no han sacado mi tema, presentando otros temas que pasaron después del día. No me ha gustado para nada. El míster podría haber preparado de otra manera el inicio de Liga, yo también... Es algo que no entiendo, que a falta de un día, se me diga si puedo jugar o no".

Problema RFEF-Valencia.

"A mí, ni el Valencia ni la Federación me han comunicado que hay un problema entre ellos.

¿Va a renovar?

Al final, no es una rueda de prensa para hablar de mi renovación. Todos sabéis lo que quiero y la sintonía es buena".

Sobre si será más cauto al hablar con los medios

"No me ha dado tiempo ni a pensarlo. Sobre las declaraciones que me sancionaron, dije que habíamos visto el penalti en el descanso, se lo transmitimos al árbitro, que además tenía el VAR. No he faltado el respeto a nadie, nunca he insultado a ningún árbitro, les tengo el máximo respeto y por eso me duele. Es una situación que pienso que es muy injusta y me duele mucho.

Gayà ha hecho público su malestar con la decisión del TADVCF





¿Mayor sanción por hablar hoy?

"No me puedo plantear eso. Estoy para dar mi opinión, no tengo miedo a eso. No estoy diciendo nada que me pueda perjudicar. Voy a decir las cosas como las pienso y defender al club. Creo que no se ha tratado bien este tema. No puede ser que tarde tanto esta resolución y nos la den a falta de un día. Me hace más fuerte y voy a seguir dándolo todo: ayudar al equipo desde donde me toca, animarlos...".

¿Te arrepientes?

"No me arrepiento de la declaración que hice, no tengo miedo. Las formas, tal vez, no fueron las mejores. Lo puedo entender, pero han de entender que el hecho de llevar el brazalete haga que tenga que defender a los compañeros al club. Mis padres me han inculcado eso. Voy a poder dormir muy tranquilo estas noches".

¿Ha condicionado la sanción? ¿Ha hablado con Rubiales?

"No, no he hablado con Rubiales. De momento, no. Claro que me preocupa que el míster no haya podido preparar de la mejor manera el inicio. Pensábamos que nos iban a quitar los partidos porque es lo más sensato, como han hecho en otros casos. Claro que condiciona, no preparas igual el partido y a mí también. Si sé que no voy a estar cuatro partidos, me habría preparado de otra manera".

Un punto de inflexión

"Pienso en qué va a pasar este año. Si a mí me han sancionado con eso, si buscamos igualdad, han de sancionar a muchos jugadores. Es algo que he pensado, se irá viendo. Otros compañeros han dicho cosas peores que la mía y no les ha pasado nada. Hay que tratar a los mismos jugadores de la misma manera y yo siendo el primer caso".

¿Es una manera de ganar la igualdad? ¿Has notado el cariño de la gente?

Sí, claro que lo he notado. Desde que se transmite la sanción, mucha gente -no sólo los aficionados del Valencia, sino gente del fútbol- se ha volcado. Les quiero agradecer. Sobre el tema de Rubiales y el Valencia, nadie me ha transmitido que haya un problema entre el Valencia y la Federación.