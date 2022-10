Gattuso toma el mando de las renovaciones

Que GenaroGattuso es una pieza fundamental en el organigrama deportivo del club desde su llegada, es sabido, asumido y casi hasta publicitado. Sin director deportivo y a pesar de la buena consideración que se tiene desde la propiedad y desde el propio técnico hacia el trabajo de Miguel Ángel Corona, el peso del preparador calabrés es indiscutible desde el primer día. Participó en todas las operaciones del mercado estival. Habló con los futbolistas para convencerles de su llegada a Valencia. Habló con Soler para intentar reconducir el tema de su renovación. Propuso al club acelerar la renovación de Jaume el mismo día que se lesionó de gravedad en la rodilla. Y otros muchos movimientos en la primera linea de la parcela deportiva.

Hace dos semanas viajó, junto a Corona, a Singapur para reunirse con el dueño. Y le apretó. Gattuso quiso convencer a Peter Lim de la necesidad de armar un bloque con jugadores en propiedad. Sin olvidar que la situación económica del club obliga a seguir pensando en la fórmula de las cesiones pero, intentando cerrar operaciones que consoliden un proyecto a medio plazo de jugadores en propiedad. Con esa propuesta, el italiano le justificó al propietario, la petición de hacer un esfuerzo para renovar a los jugadores que acaban contrato en junio de 2023. Atado Mamardashvili, siguiendo por Guillamón, cuya situación estaba muy avanzada. Y, principalmente, hacer un último esfuerzo para renovar al capitán, José Luis Gayà. En la carpeta siguiente, dos nombres, Lato y Diakhaby, con la clara voluntad de prolongar su vinculación contractual con el club.

No fue fácil, pero Gattuso se llevó el OK de Lim, el famoso OK de Lim. Con eso regresó de Singapur. Con el compromiso del propietario de abordar todas estas operaciones. Pero el visto bueno no era del todo gratuito. Lim dijo sí al tema de las renovaciones pero, a cambio dejó claro que no acudirá al mercado de invierno a reforzar la plantilla. Salvo que las cosas cambien o haya una necesidad imperiosa de hacerlo. Ese es el peaje de las renovaciones. Gattuso lo dejó muy claro cuando explicó las conclusiones del viaje: "no vamos a hacer operaciones en el mercado de invierno. Nada". Rotundo y tajante. El tiempo dirá, cuando llegue el momento, si el entrenador es capaz de "seducir" de nuevo a su jefe y conseguir que cambie de opinión si así lo necesita.

Así que en ello están. Con Gayà en capilla para su renovación y esperando el regreso de la presidenta Lay Hoon la próxima semana para intentar finiquitar el acuerdo para su nuevo contrato por cinco temporadas.

Con Diakhaby el tema se complica. Las dudas del francés desde hace tiempo y la indecisión del club a abordar su tema, hacen que ahora se convierta en una operación dificil ante la voluntad del francés, hecha pública, de probar aventura en otras ligas. Aún así, el club va a poner sobre la mesa la propuesta para que el jugador se posicione.

Con Toni Lato, a pesar de lo que ayer dijo el técnico de que ya habían comenzado a hablar, la información que maneja COPE es bien distinta. La predisposición es buena, la intención del club es clara de abordar su renovación pero, a día de hoy, no ha habido contacto alguno ni con el jugador ni con sus agentes. Gattuso no ha escondido nunca su valoración sobre el lateral de La Pobla. Es un jugador que le gusta y cuyo comportamiento es exquisito a pesar de vivir bajo la alargada sombra de Gayà. El italiano quiere que Lato siga y el futbolista tiene claro que su primera opción siempre será el Valencia CF, aún no poder disfrutar de todos los minutos que le gustaría.









