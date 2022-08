Gattuso: “¿Fichajes?. A mí me preocupa la muerte”

Esta mañana el técnico italiano, Gennaro Gattuso, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido de la segunda jornada de la Liga Santander. Mañana frente al Athletic Club en San Mamés a las 17:30 horas. Gattuso ha comenzado con un mensaje de ánimo para todos aquellos afectados por los incendios. Además, ha comentado con quién cuenta para el partido de mañana y cuáles son sus preocupaciones acerca del mercado de fichajes.

Mensaje solidario

Antes de empezar tengo decir una cosa. Es un problema que tenemos muy cercano y mando un gran abrazo de parte del equipo. Tanto el club como el equipo están a disposición de los afectados por el incendio.

Gabriel Paulista

Paulista esta semana se ha entrenado con nosotros los últimos días. Mañana hablo con él; no estoy seguro de si va a jugar de inicio o unos minutos

Bryan Gil

Me gusta Bryan Gil y todos los jugadores que juegan bien al fútbol. La próxima semana solucionaremos los asuntos importantes para nosotros, pero ahora no hay nada.

Enfado sobre los fichajes

No estoy nervioso o enfadado. Sé muy bien el problema que tenemos para fichar, pero no es solo problema del Valencia. Sucede en otros equipos. El club sabe muy bien que para completar el equipo tenemos que fichar a dos o tres jugadores.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fichajes

Me preocupa sólo la muerte. Cuando un doctor me diga si tengo seis o siete meses de vida, nada más. Ahora trabajo con lo que tengo en la plantilla y ya está.

Será su primer partido oficial a domicilio con el Valencia CF



Nombramiento de Layhoon

El día de antes hablé con Layhoon y me explicó las razones. Los últimos meses he trabajado con ellos, con Sean, con Teo y con Joey muy bien, pero ha sido una decisión de club. Respetamos la decisión, pero Layhoon me habló un día antes de los cambios.

Marcos André

Marcos André se ha entrenado hoy y esta tarde viaja con nosotros. Ayer se tuvo que ir porque tenía una resonancia magnética en el hospital. Puede entrar en la convocatoria.

Athletic Club

Jugamos en un estadio que aprieta mucho, contra un equipo al que le gusta ser agresivo y tiene calidad, no es un partido fácil. Nosotros no cambiamos, tenemos que controlar la velocidad del Athletic. Es un equipo que tiene velocidad, es físico y técnico, pero no vamos a cambiar el sistema. Es un equipo que tiene mucho físico y que a balón parado es peligroso. Hemos trabajado la defensa del balón parado está semana. Defendemos en zona y tenemos que estar tensos en esas jugadas, pero el Athletic no es sólo balón parado.

Segundo partido de Liga

Williams es veloz, su hermano también, García es muy listo de delantero porque es fuerte y va bien de cabeza, pero es importante mantener nuestra filosofía. No va a ser un problema apretar arriba para nosotros, tenemos que mantener nuestra filosofía. Hemos trabajado esta semana como contrarrestar al Athletic muy bien. Veremos mañana qué sucede.

Sistema de juego

En este momento, el sistema no depende de jugar en casa o de jugar fuera, depende del rival y de muchas cosas. La prioridad es jugar bien con el 4-3-3 y después se puede trabajar de otro modo. Depende también de lo que diga el mercado.

Nico y Guillamón

Nico puede jugar en la posición de Carlos o de Musah. Guillamón me gusta más de pivote y seguramente podrán jugar juntos.