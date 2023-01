Gattuso: “El club sabe que me falta un centrocampista”

Altas y bajas



“Hugo Duro ha entrenado. El único con problemas en Thierry. Kluivert ha ido al hospital pero no tiene nada y mañana estará en el partido”.

Partido Athletic Club



“Athletic tiene un estilo de juego 4-2-3-1 muy claro. Tienen mucha velocidad y nos puede meter en dificultad. Tiene experiencia, fuerza y velocidad y tenemos que hacer bien la fase defensiva”.

Noche mágica



“No espero nada de la afición, solo de mi equipo. Que gane el partido y demos una alegría a la afición. El lunes hizo un frío increíble con 34.000 personas. Mestalla siempre está lleno, siempre aprieta y solo puedo decir gracias. Espero que le regalemos una noche fantástica a la afición”.

Guillamón

“No solo él. Hemos trabajado poco porque no estábamos todos al 100%. Vamos a intentar cambiar alguna cosa”.

“Es simple: es un chaval increíble, muy inteligente. Hemos hablado mucho. Ha trabajado extra. Cuando volvió de la Selección no estaba bien de la rodilla”.

Cómo cambiar la imagen



“Mirar las cosas buenas que hemos hecho y las malas. El problema es que somos un equipo que ha ido 11 veces por delante en el marcador y no lo hemos sabido gestionar. No es todo malo pero tenemos que mejorar. Cambiar la mentalidad porque todo no es negativo en lo técnico o táctico. Mirar la tabla te da miedo y preocupación”.

Mercado de fichajes



“Es la cuarta vez que me hablas de la misma cosa. Estoy esperando como tú y la afición. El club sabe que me falta un centrocampista. Estoy esperando”.

“Yo espero jugadores que mejoren al equipo. Para fichar por fichar, estoy bien así”.

“Centrocampista que pueda jugar en todas las posiciones del centro del campo”.

Exigencia a tres puntos del descenso



“Yo lo siento que la afición esté enfadada. La responsabilidad es mía. Hay una dirección cuando el equipo está vivo cuando entrena. Si no fuera así iría al club y diría que cambien el entrenador. La sensación es positiva. Con el club no he hablado pero es normal que no esté contento”.

La Copa



“Es un partido importante. Mañana vamos a jugar unos cuartos de final con un equipo muy valiente y tenemos que dar prioridad a la Copa”.

Preocupación

“Cuando he jugado y no era un buen momento, miraba todo negro. El balón pesaba 100 kilos, la camiseta pesaba. Es mejor que el cuerpo técnico y yo tengamos una palabra positiva cuando las cosas no van bien. Tenemos miedo, forma parte de nuestra vida”.

Cambio de sistema

“No me gusta el 4-4-2 porque cuando no tienes la pelota al rival le ofreces mucha línea de pase. Hemos jugado así porque intentamos hacer cosas diferentes. Se puede cambiar”.

Fichajes

“Si tiene ritmo, si ha jugado partidos... tenemos que esperar aunque sea tarde. A mí me importa el ritmo del futbolista. Si tiene nivel, puede entender rápidamente”.

¿Si no llegaran los fichajes?

“Tengo que seguir y trabajar. Ya está”.

“Hemos hablado de jugadores de nivel. Por números no se puede hacer. Si miro un chaval joven con calidad estoy abierto a todos. Pero tiene que tener lo que yo quiero”.

Salida de balón y repliegue

“Cuando empiezas cuatro o cinco meses hablando de una cosa, no es fácil decirle al equipo una cosa diferente. Tengo que proteger al equipo pero mi filosofía es difícilmente que la cambie. Tengo un estilo muy claro. Mi ego lo tengo que poner de lado. Pero cambiar al 100% no se puede”.

¿Destitución?

“El entrenador es un hombre solo, forma parte de mi trabajo. Es normal, vivimos de los resultados. Tengo que pensar cómo mejorar al equipo. Conseguir la victoria. Si después me voy, forma parte de mi trabajo”.

Cenk

“Jugó un partido increíble, falló, puede pasar. Está a un nivel muy alto. Falló ese balón pero ha jugado un partidazo. Es un chaval al que todos quieren: siempre positivo, bromista”.