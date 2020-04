Garay, límite 30 de junio

Tras la reunión mantenida ayer por la comisión de seguimiento que componen RFEF, AFE y La Liga para analizar la situación actual del fútbol español en relación a la crisis sanitaria que sufre el país, se abre un asunto polémico que va a traer cola en las próximas semanas y es el de los contratos de los jugadores que acaban su vinculación laboral con el club este próximo 30 de junio.

AFE mostró su rechazo a la prórroga de contratos individuales de los jugadores/as de forma sistemática. Y, explicó mediante un comunicado posterior a la reunión: “lamentamos que la RFEF pretenda hacer seguidismo de la FIFA, y asuma esta postura, la de prorrogar los mismos, porque se vulnerarían los derechos laborales de los y las trabajadores/as”.

El sindicato de futbolistas defiende el derecho individual del trabajador y, por tanto, no se pueden ampliar los contratos de forma unilateral, es decir, tiene que haber acuerdos entre las partes para que esa prórroga se produzca.

En el Valencia CF, es el caso de Ezequiel Garay. El asunto del central argentino se ha congelado como venimos contando con detalle en Deportes COPE Valencia durante los últimos dos meses. El club le realizó una propuesta de renovación el pasado mes de diciembre que el futbolista rechazó. Luego llegó la mala fortuna de su lesión de cruzado de la rodilla. Estas dos situaciones confluyeron y ahora es el jugador quien debe dar un paso adelante. En la dirección deportiva hay un gran concepto del rendimiento de Garay y también, la certeza de que el mercado de centrales es complicado. El Valencia CF, como ya contamos en COPE, busca dos centrales para la próxima temporada, uno, encaminado, vía Jorge Mendes, que es el joven portugués Diogo Leite, y el otro dependerá de la predisposición de Garay a aceptar las nuevas condiciones que el club pone sobre la mesa.

Garay, el día que cayó lesionado en Mestalla

Fórmulas hay muchas: primer año por objetivos (número de partidos) con ampliación contractual en caso de lograrlo, etc. Pero la negociación se antoja complicada porque ambas partes creen que tienen la última palabra. O una de las dos cede, o Garay tendrá que buscarse equipo y el Valencia CF otro central. Una situación que deberán resolver antes del 30 de junio ya que la vinculación de ambos es un tanto especial, puesto que no depende de la reanudación de la competición ya que Garay no volverá a jugar, al menos, hasta el próximo mes de septiembre-octubre.