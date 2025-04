El fútbol vuelve a Aldaia seis meses después: "Más rápido de lo que podíamos prever"

El campo de fútbol del Polideportivo Jaume Ortí de Aldaia vuelve mañana a la normalidad con la reinaguración del estadio una vez vuelto a construir tras el devastador efecto de la DANA. En Deportes COPE Valencia hemos estado a lo largo de este tiempo escuchando las voces de la UD Aldaia CF y de tantos otros clubes cuya vida cambió de lleno. Hoy, seis meses después de la riada, regresamos a la localidad del presidente más laureado de la historia del Valencia CF para vivir su alegría. Un Valencia CF que precisamente ha financiado la reconstrucción.

Ximo Villegas es el director general y director deportivo de la UD Aldaia CF.

Se les ve una sonrisa porque el club pueda volver a la normalidad medio año después

La verdad que es una pasada. Al final, la situación que hemos vivido todos ha sido increíble. Ver esta situación nueva y, realmente, también diría que incluso más rápido de lo que nos podíamos prever, después de ver todo lo que había ocurrido. Se me ponen los pelos de punta de emoción y, sobre todo, de poder ver otra vez el día a día de nuestro club con más normalidad, si cabe. Y, sobre todo, también por los padres, por los niños, por todos esos desplazamientos que han tenido que hacer, por todos esos cambios de horario, por los clubes que nos han ayudado, todos los patrocinadores que, incluso en un mal momento, no se han querido despegar de nuestra familia y de nuestro proyecto de club. Y del Ayuntamiento, también, que nos hayan ayudado y que están abordando todas las ayudas y demás arreglos que se tienen que hacer en el mejor tiempo y forma que pueden. Y, sobre todo, también, la Fundación Trinidad Afonso, Villarreal, Valencia CF, LaLiga... Es una pasada la colaboración y una alegría.

Habrá habido momentos difíciles en todo este tiempo...

Es de agradecer el seguimiento que nos habéis hecho, y al final la visibilidad y la compañía, porque hemos caminado juntos desde los medios también, y creo que eso es algo a resaltar. Y, sobre todo, lo que estás diciendo, el camino ha sido complicado, porque al final la incertidumbre, ya sabemos que siempre es una de las cosas que más nos cuesta llevar al ser humano, y cuando de repente tu día a día se ve totalmente volcado de una manera tan horrible, donde lo más importante te das cuenta de que no era, a lo mejor, lo que estabas priorizando, y de verdad que el fútbol, la verdad es que yo pensaba que íbamos a tardar más en recomponernos, y la organización diaria de las familias, creía yo que iban a tener que sufrirla más. La verdad que con la ayuda de todos, creo que el tiempo que hemos conseguido retomar aquí las actividades, creo que va a ser lógico, dentro de lo que sería el mejor punto de vista. O sea, creo que hemos conseguido que la parte optimista, que es la que muchas veces no se da en los escenarios que nos proponemos, sea la que ha salido, y creo que es un orgullo para todos los que se han implicado, y sobre todo de agradecimiento también desde el club, y desde toda la familia UDAF, que al final estamos muy satisfechos y sobre todo muy comprometidos con devolver un poco también ese agradecimiento, no solo con palabras, sino también con nuestra imagen diaria.

El Valencia CF les ha ayudado a reconstruir el campo de fútbol

el Valencia ha ayudado a los clubes que éramos conveniados a él, como es lógico, a la hora de priorizar, ellos entendían que eso era lo que tenía sentido, y nosotros somos club conveniado con ellos, y esto hace que tengamos una relación diaria muy viva, ¿no?, y que al final traslademos mucha información, estemos juntos caminando, y que al final también aprendemos mucho de ellos, aparte en lo personal, bueno, yo soy del Valencia de toda la vida, tengo pases del Valencia, voy al campo, por lo tanto, se junta aquí también la pasión personal, pero vamos, sobre todo, a todos los que han ayudado, ya el Valencia Club de Fútbol, Villarreal, todos los clubes, y luego, patrocinadores, personas que indudablemente también han querido ayudar, el Atlethic Club de Bilbao también nos ha ayudado con material, asociaciones de fuera nos han llamado para que hacian algún evento, y nos ayudaban también para poder meter ese dinero en ayudas internas no nuestras, y creo que ha sido muy importante.

Al final, el ego quitárselo y entre todos poner lo mejor de sí, creo que ha sido fundamental. Y ayuntamiento también, aceptar cualquier tipo de ayuda y hacer que se puedan involucrar desde fuera porque ellos no pueden, porque materialmente no se podía, y al final esas cosas que a veces cuestan, creo que aquí ha habido altura de miras de todos, y eso es algo a remarcar también, creo que también es importante.