Fran Pérez ficha por el Rayo tras el OK de Corberán

Fran Pérez se va traspasado al Rayo Vallecano. Tal y como adelantó la Cadena COPE el pasado 31 de julio, los de la franja eran los mejor colocados para llevarse al futbolista, que, sin oferta de renovación del Valencia CF acorde a sus pretensiones, pretendía encontrar un destino donde seguir creciendo como futbolista. Su contrato terminaba en junio de 2026, por lo que al club le convenía también encontrar una solución. Como os desvelamos, la operación se cierra en un millón de euros fijo más 500.000 en concepto de variables. Además, la entidad de Mestalla se guarda entre un 20 y un 25% de una futura venta.

A la operación, acordada desde hace días, solo le faltaba el OK de Carlos Corberán, que no quería desprenderse de él hasta asegurarse un recambio. Era un futbolista que le valía y no quería dejarlo salir así como así. No obstante, la voluntad del jugador era clara, viendo la inexistente apuesta del club en él de cara al futuro. Un jugador con desparpajo y mucha personalidad, amante del uno contra uno. Características que le han hecho ser el típico futbolista cuyo juicio no admite grises: amor u odio. Con este movimiento, el Valencia CF se queda a esta hora con una ficha libre, a la espera de ver si consigue sacar a los descartes Hugo Guilamón y Sergi Canós Tenés.

El extremo diestro se va del Valencia CF tras 14 temporadas. Tres de ellas con presencia en primer equipo, siendo las dos últimas en las que ha formado parte de la primera plantilla con dorsal. Aunque Baraja fue quien le hizo despegar en la élite gracias a su confianza en él, fue Gattuso el que le hizo debutar en LaLiga. Fue en Mestalla ante el Atlético de Madrid, el mismo día que lo hacía Diego López. No jugó mucho los meses posteriores pero tuvo un gran papel en la Supercopa de España. Los primeros meses de Baraja en Paterna fueron de ostracismo para Fran, aquejado también de unas molestias en la espalda. Aunque alguna convocatoria lo dejó fuera por decisión técnica. Fran consiguió darle la vuelta a la tortilla y la temporada siguiente fue titular indiscutible. Participó en los primeros 32 partidos de Liga y solo dejó de jugar cuando la espalda volvió a pasarle factura. Se decidió parar. Con Corberán su papel ha sido el de revulsivo, en un año en que también sufrió con las lesiones musculares..

Fran Pérez, en LaLiga Promises que ganó el VCF en 2014

Se va del equipo de su vida habiendo marcado un gol y dado tres asistencias en la élite. Su excelente año con trece goles en Tercera RFEF con el filial fue el que le permitió dar el salto. Durante toda su trayectoria en la Academia VCF mostró siempre una gran potencia, propia de un atleta. Se marcha así del Valencia CF el último futbolista que quedaba en el club de la camada que ganó LaLiga Promises en 2014 con la entidad valencianista. Su desempeño en el primer equipo le abrió las puertas de la Sub-21 durante varias convocatorias. Ahora se va a jugar Europa con el Rayo Vallecano. La Conference League. Al menos, de momento, la previa, motivo por el cual los de Íñigo Pérez necesitaban con tanta premura al futbolista.