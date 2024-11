Fortea, el canterano que enamora a Ancelotti, brilla en la Youth League y se acuerda de su pueblo afectado por la DANA

Jesús Fortea (2007) es uno de los nombres marcados en rojo por las altas esferas del Real Madrid. Se trata de uno de los canteranos que se señalan como futuribles para la primera equipo. Desde hace tiempo se le concibe como el relevo natural de Dani Carvajal en el lateral diestro, pero la lesión del campeón de Europa ha adelantado su presencia con Ancelotti. Tras empezar la temporada con el Juvenil A con tal de potenciar al equipo de Arbeloa, Fortea lleva una semana trabajando en dinámica total de primer equipo y su primera convocatoria parece no estar lejos de llegar.

El lateral llegó del Atlético Madrid hace dos veranos en un traspaso muy sonado, porque suponía romper el pacto de no agresión con los colchoneros. Fortea lo apostó todo al Real Madrid, del que es fanático desde niño. No obstante, su carrera vino precedida por unos años en el Levante UD. Jesús es nacido en Albal, localidad de la provincia de Valenia asolada por la riada que ocasionó la DANA hace una semana. Sus padres y su hermana se marcharon a vivir con él a Madrid cuando fichó con el conjunto blanco, pero gran parte de su familia reside en la zona afectada. Afortunadamente no ha tenido que lamentar ningún problema personal pese al tremendo susto, pero el pueblo ha quedado devastado por la tragedia. Fortea tiene una vinculación muy fuerte con su pueblo y ha querido ayudar desde el minuto uno. Tanto él como su familia han donado ropa y comida desde la capital para poder reconstruir su pueblo y el de su gente.

Real Madrid Fortea lleva una semana con primer equipo

Hoy, tras marcar, ha cogido junto a Dani Yáñez una camiseta que rezaba “Todos somos Valencia”. Lo ha hecho en el partido de Youth League que ha disputado con el equipo de Arbeloa ante la importancia del mismo. Como nos tiene acostumbrados, ha brillado. Gol y asistencia en la victoria 2-1 ante el Milan. Un triunfo necesario tras acumular una victoria y dos derrotas en las primeras jornadas del torneo.

Como desvelamos en COPE, Fortea amplió su contrato hasta junio de 2026 en marzo. Antes de salir del Atleti, equipos potentes de Bundesliga y Premier le ofrecieron un contrato muy potente. Era antes de cumplir los 16. Eligió el Madrid. No tuvo duda.

Fortea es un lateral con muchísimo recorrido. Al margen de las aptitudes defensivas, destaca por su brillante potencial en campo rival. Es habitual verle dar asistencias y marcar goles durante las temporadas. Este año ya ha jugado con el Real Madrid C y su debut en el campo de su vida, el Santiago Bernabéu, parece cada vez más cerca. Un motivo de orgullo para Albal entre tanta tristeza y frustración en los últimos días.