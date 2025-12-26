ATLETISMO
La fiebre por el Maratón Valencia no para: 57.572 apuntados al sorteo
El 12 de enero se celebrará el sorteo para repartir los más de 20.000 dorsales que quedan. En total, la prueba ha ofertado 36.000 plazas para la edición del 6 de diciembre de 2026
Valencia
Un total de 57.572 personas se han registrado en el sorteo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con el objetivo de conseguir un dorsal para la edición de 2026 y que se celebrará el 6 de diciembre.
Las 57.572 personas se han apuntado al sorteo optan a alguna de las 20.755 plazas que quedan disponibles tras las inscripciones en el periodo de fidelidad, que estaba abierto únicamente a los corredores que tenían dorsal en 2025 y en el que se apuntaron 15.245 personas.
El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que ha establecido este sistema de adjudicación de plazas por primera vez en su historia y ha cerrado este viernes el periodo de registro, ha ofertado un total de 36.000 dorsales para la edición de 2026.
El sorteo se realizará ante notario el 12 de enero y se notificará a las personas apuntadas a partir del 13 de enero al mismo correo electrónico con el que se registraron. Todos aquellos que no hayan resultado agraciados pasarán automáticamente a la lista de espera en el mismo orden que determinó el sorteo ante notario.