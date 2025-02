Los fichajes de Corona: 22 cedidos en cinco años

El Valencia CF ha terminado este mercado invernal con tres entradas y tres salidas. Aarons, Sadiq e Iván Jaime llegan cedidos. Pese a que el equipo se encuentra penúltimo a cuatro puntos de la salvación, los de Mestalla no han invertido en ningún futbolista llamado a ser titular indiscutible en busca de la salvación. El director deportivo, Miguel Ángel Corona, volvió a destacar que el verdadero esfuerzo era no vender futbolistas. Lo que sí ha hecho el Valencia CF este mes de enero es sacar a tres jugadores que trajo como refuerzos en verano y que no han funcionado: Caufriez, Germán Valera y Dani Gómez. El belga ni llegó a debutar en Mestalla.

VCF Valera, Dani Gómez y Caufriez llegaron en verano y salen en enero

Ni siquiera la complicada situación del Valencia CF, al borde del descenso a Segunda, ha modificado la forma de actuar del club en el mercado. Parecía que podía ser distinto con la inversión que realizó a finales de año para destituir a Baraja y pagar la cláusula de Carlos Corberán, pero nada ha cambiado. Otra vez tres cedidos, que en este caso vienen para tapar los errores de agosto. Desde que Corona sustituyera a César Sánchez al mando de los fichajes en verano de 2020, el Valencia CF ha incorporado a 35 futbolistas, aunque Mamardashvili fue una operación que hizo la Academia VCF. De esos, 22 llegaron a Mestalla en forma de cesión. El club lleva tiempo descapitalizándose con Meriton al frente y la dirección deportiva solo está firmando parches temporada tras temporada. De los 35 jugadores citados, solo 13 estarán a disposición de Corberán en la segunda vuelta. El dato es peor si miramos las temporadas anteriores: solo cinco de los 24 fichajes hechos entre el invierno de 2021 (en verano no hubo) y el de 2024 siguen en la actual plantilla. Es decir, casi el 80% de los jugadores que ha firmado Corona hasta este curso han tenido un paso efímero por Mestalla.

Desde que llegara al cargo Miguel Ángel Corona, el Valencia CF ha invertido cerca de 36 millones habiendo firmado a 35 jugadores. El traspaso más caro fue el de Marcos André, con cerca de 9 millones de euros. Le sigue el de Almeida (7'5), Pepelu (5), Cenk (5), Hugo Duro (4), Foulquier (2'5), Rioja (1'2), Mamardashvili (850.000 euros), Cömert (800.000) y Canós (300.000). Solo cuatro de todos los traspasos son titulares en el actual Valencia CF.

VCF Ferro, Cutrone y Oliva, fracasos del invierno de 2021

Quitando la primera temporada de Corona, que el Valencia CF no invirtió ni un euro con Javi Gracia en el banquillo, el gasto ha ido también disminuyendo con el paso de los años. La citada campaña del técnico navarro se trajo en invierno a tres cedidos como Ferro, Cutrone y Oliva. Un fracaso. Por nivel y por protagonismo sobre el verde. La siguiente temporada se pagó por Marcos André y Foulquier, la siguiente por Almeida y se ejerció la opción de compra de Hugo Duro. En la de Baraja se pagó por Pepelu y se ejerció la opción de compra por Cenk. Casi todos gasto entre 10 y 12 millones de euros. Este verano, el gasto fue de 1'5 millones.

En ese contexto de poca inversión, el director deportivo debe acertar, pero Corona está lejos de tener un porcentaje de acierto positivo. Al margen de los citados Ferro, Cutrone y Oliva, hay que sumar los Germán Valera, Dani Gómez y Caufriez de esta campaña o los Amallah y Peter Federico de la anterior, con un protagonismo residual. Mejor funcionaron Kluivert y Lino, mientras que Castillejo y Cavani no terminaron de arrancar. También llegó Iago Herrerín tras la lesión de Jaume Doménech y completó 12 minutos en un partido de Copa en La Nucía.