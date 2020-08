Ferran está preparado para el City

Ferran Torres ha roto su silencio con el periodista y colaborador de El Partidazo de COPE Guillem Balagué. En la entrevista, el todavía jugador del Valencia CF confiesa que se ve preparado para dar el salto al Manchester City, aunque sin dar demasiados detalles. "Por dentro siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor y que trabajo para serlo. Si tú mismo no crees que eres el mejor, quién lo va a creer", le dijo Ferran a Guillem en una entrevista grabada la semana pasada en València.



Según anunció ESPN, el jugador pasará este martes reconocimiento médico en Barcelona y se hará oficial su traspaso al Manchester City por una cantidad fija de 25 millones de euros, más otros 12 en variables de diferente grado de dificultad para su cumplimiento.



Ferran también confesó quién ha sido su principal referente: "De pequeñito siempre he tenido sobre todo dos referentes: uno, Villa. Bueno, Silva también, llevaron al Valencia a cotas muy altas. Pero sobre todo, Cristiano es mi gran referente por su estilo de llevar el fútbol y de llevar las cosas fuera del fútbol. Es digno de admiración y es bueno seguir sus pasos".



El futbolista valenciano, además, repasó su llegada al primer equipo: "Es que mi situación fue un poco rara, porque con 16 años acabé la temporada con el Mestalla, que en ese momento estaba en periodo de ascenso a Segunda, estando de entrenador Curro Torres. Yo entrenaba y viajaba con ellos, pero siempre me dejaban fuera de la convocatoria, ya en el campo. Y ese verano, cuando acaban los play-off, hago la pretemporada siendo juvenil de Segunda con el filial, con 17 recién cumplidos. Termina la pretemporada, juego los siete primeros partidos de Liga con el filial y me voy al Mundial sub 17. En el Mundial sub 17, gracias a Dios, me salieron las cosas bien. Conforme vuelvo me había plantado con ficha del primer equipo. No sé ni cómo ni cuándo ni qué, pero tenía ficha del primer equipo y me fui a entrenar con el primer equipo".