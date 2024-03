Felipe: “Tenemos que dar el máximo y llegar al vestuario muertos”

La importancia del partido

Tenemos que ganar, hacer cosas para intentar ganar. Todas las dudas que tuvieron al principio se han disipado con resultados e imponiendo el estilo que les costó y que ahora les está funcionando. El partido es con nuestra gente y puede servir para darnos el empujón que necesitamos para que quede reflejado en la clasificación. Estamos bien pero tenemos que demostrarlo el domingo ante un equipo agresivo, con intensidad y físico. Fuera hemos ido contra quizás los mejores en su casa pero tengo la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Haciendo las cosas medianamente bien estamos para ganar a cualquiera.

Enfermería vacía

Tenemos algunos jugadores con molestias pero esperamos que podamos recuperarlo pero en líneas generales estamos contentos y esperamos contar con todo para mañana. Es cierto que como técnico contar con todos es bueno. Estamos para decidir y es un aliciente más ver a la gente sana. Lo bueno siempre contagia cosas positivas.

Ganar a cualquiera

Lo que veo y siento y durante la semana veo analizando los partidos. Veo las virtudes de los rivales pero después veo que nosotros podemos hacerle daño de esta forma y que tenemos opciones para ganar. Es mi sensación e intento transmitir y que los jugadores lo ven. Pero tenemos que ponerlo en el campo y refrendarlo mañana. Para mí fue importante el otro día la cara con la que salen, para intentar ayudar dos o cuatro minutos en Burgos en una situación muy difícil. Me gusta que cada uno sienta que es un reto y que puede hacer que ganemos los partidos.

El estado anímico del vestuario: una final



Afronto el partido como cualquiera. Tampoco quiero engañarme a mí mismo y que no es así pero necesitamos ganar y tenemos que darlo todo. A partir de ahí veremos cómo se desarrolla el partido y el resultado. Tenemos que salir a ganar, tener la intención de salir a muerte cada partido, dar el máximo, no nos tenemos que quedar con nada y llegar al vestuario muertos, no queda otro camino. Y cuando demos el máximo después veremos si nos ha dado o no (para lograr el objetivo) pero no podemos ahorrarnos nada en cada partido o en cada entrenamiento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Derbi especial en el Ciutat de València

Es clave y somos mejor equipo cuando el jugador siente esa comunión con la afición. Esa sensación que tiene el jugador es muy difícil de complementar con algo. Pero tenemos que darles cosas como les dimos el día del Sporting de Gijón. Estoy convencido de que va a ser un buen partido.

Ausencia de Buba y Kocho

Buba no jugó el primer partido, le llama la Selección y va y ya está. Y estoy contento por Kocho. Ahora otros tienen la oportunidad.

¿La primera final del Levante UD?

No es una final, queda mucho, pero sí que es muy importante el partido ante el Elche de mañana. Necesitamos ganar para juntarnos, cuanto antes ganemos partidos y consigamos puntos de tres en tres mucho más fácil será. Sabemos de la importancia del partido pero al revés de hacernos algo malo o que nos minimice nos tiene que dar energía, ir a por ellos a tope y volver a ser un equipo sólido atrás, pero necesitamos ser más certeros, meter goles y ganar.

La estrategia en contra

Es cierto que nos hacen de estrategia pero se dan muchas circunstancias que se te dan en contra. No es una falta directa, pero lo estamos trabajando para ser más fuertes en ese aspecto. Hemos perdido en ese aspecto. Me quedo que hemos sido capaces de mejorar y cambiar cosas.

El momento de forma del Elche CF

Cada uno tiene sus jugadores pero lo que creemos y pensamos es que nosotros mimbres y argumentos como para ganar más. Es lo que tenemos que hacer de aquí al final. Es un equipo agresivo, que trata de no dejarte pensar e imponer su estilo. Espero el mismo Elche y una cosas que funciona no creo que les falte un jugador y sé lo que más o menos van a hacer pero no estoy tranquilo preocupado sobre lo que quiero que hagamos nosotros. Saben lo que hacen y te aprieta rápido y en esos momentos le podemos hacer daño al Elche.