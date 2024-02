Felipe Miñambres: "Hay que ser consciente de que a veces hay que comer mortadela y no bistec"

El Levante UD cerró el mercado con dos movimientos, la salida de su central más valioso, Rubén Vezo (traspasado al Olympiakos griego), y la llegada de su sustituto, Nikola Maras, un defensa serbio que llega cedido con opción de compra en caso de ascenso por el Alavés, donde aún no había tenido minutos en la Liga 23/24 y sí en la Copa del Rey (194'). El portugués es una medida de ahorro, porque el club granota no tendrá que pagar los 1'3 millones de euros que le quedaban por cobrar. Hoy Felipe Miñambres, el director deportivo, ha comparecido ante los medios para valorar estos movimientos y la segunda parte de la temporada, y ha lanzado un mensaje crít

¿Entiende la frustración de la afición levantinista porque no se fiche, como si se menospreciara el mercado?

No despreciamos el mercado, normalmente el mercado de enero es de ayudas, de complementos. Es difícil encontrar a alquien que te acabe dando las cosas, aunque pueda pasar. No estoy de acuerdo para nada. Tenemos una muy buena plantilla, competitiva en todas las posiciones. No entiendo la frustración por no hacer fichajes. No la entiende. A lo mejor haces fichajes y no te sirve para nada. En enero hay pocos jugadores que nos puedan mejorar con el margen que tenemos. Para el central teníamos tres opciones que nos podían ayudar y una es la que ha venido. Yo soy aficionado de un equipo como todos hemos sido desde niño... al final todos estamos para tratar de ayudar, sumar... nosotros tenemos un equipo y unas circunstancias, y hay que ayudar hasta el final con las circunstancias y el equipo que tenemos para intentar conseguir los objetivos. Yo no me comparo con la afición del Sporting que mete 40 mil espectadores en el Molinón en cada partido... Cada club tiene sus condicionantes, su idiosincrasia, sus circunstancias y sus ideas de luchas por sus cosas. En el margen que tenemos, lo que hay que hacer es tratar de ser exigentes con nuestros jugadores como lo que somos y apoyar hasta el final. Estamos en una situación económica difícil, pero se están cumpliendo con los pagos. Los jugadores están bien, contentos, con ganas de crecer. Entonces, si alguien está frustrado con que no se fiche, es que no somos conscientes de lo que somos ni de dónde estamos. No sé lo que ha pasado otros años. No somos de la situación tan crítica en la que está y ha pasado el club. A veces estás en casa y tienes que comer mortadela, porque no puedes comer bistec, tienes comer mortadela y el bocata de mortadela está cojonudo. Que hay que pelear por ir a comer un bistec, sí, por ir al mejor restaurante. Pero uno tiene que ser consciente de lo que tiene para comer, de lo que tiene para incvertir y de lo que tiene para ser feliz. Nosotros tenemos un gran equipo, un gran estadio, una gran afición y hay que demostrarlo cada domingo, siendo consecuentes con lo que somos y dónde estamos. Hay equipos con más historia que nosotros que están sufriendo como nosotros. Aquí va a ascender el que más unido esté, el que más de, claro, los jugadores los que más. Debemos de ser consecuentes de dónde estamos, de lo que somos, de dón de estamos, de lo tenemos. Desde la humildad creceremos. Desde la soberbia no se consigue nada, sino que te lleves un varapalo cada vez que vas al estadio a ver a tu equipo, que ya nos llevamos uno muy grande a final de temporada. Así que unidad, unión... y a partir de ahí todo será más fácil, y aún así va a ser difícil.

Con la plantilla cerrada a falta de algún retoque que permita la Liga, ¿cúal es el objetivo concreto de este Levante UD?

El objetivo es estar en la pelea, creo que estamos en la pelea, hay como la temporada muchos equipos muy juntos y creo que va a ser así hasta el final. Nadie se va a destacar y hay que estar en la pelea hasta llegar a los últimos partidos que es cuando se va a decidir todo. Ahora con los enfrentamientos directos tenemos la posibilidad de recortar o de adelantarnos. Estamos en esa pelea y todos tenemos que estar juntos. Cuanto más lejos estamos del campo, menos influencia tenemos en lo que pasa en el campo, pero somos conscientes que estamos en la pelea. Ahora nos hemos caído un poco con los empates pero estamos donde pensábamos que podíamos estar cuando hicimos el equipo en verano. Ahora después del mercado tenemos ingredientes para seguir en esa pelea y en esa lucha. Los empates hay que acompañarlos de victorias, si no hace daño el otro día el empate. Después de Miranda, no ganar hace daño. No hay equipos quitando el Leganés que sea muy superior, todo está muy igualado, a todos les cuesta ganar, va a ser así hasta el final.¿El discurso del Míster? Cada uno ve o hace el discurso en función de lo quiere transmitir. El mister, es normal, quiere transmitir confianza, ilusión, que es un punto importante...el año apsado con un punto más estaráimos en otro sitio... pero sí, es una Liga de tres puntos y después de un empate hay que ganar.

¿Qué valoración hace del mercado? ¿Hay alguna posición que quede coja?

Ninguna se queda coja, ni la de lateral derecho. Tenemos de todo y confíamos de verdad en los jóvenes. Lo que tenemos que hacer y lo he hablado con ellos, todos tenemos que subir el nivel. Nuestro mercado es difícil para mantener gente. Nos preguntan por jugadores que son muy atractivos para el resto de clubes. Por el 80 por ciento de nuestros jugadores nos han preguntado, son muy atractivos. Todos tenemos que subir el nivel, todos tienen capacidad para rendir más. Hay que subir las prestaciones, hay que exigirnos cada día porque pueden dar más. ¿Ofertas? Por ejemplo, el último en llegar, el portero Alfonso Pastor, un equipo de Segunda. Pero ninguna oferta nos dejaba satisfechos.

¿No falta gente para las bandas?

Depende de cómo quieras jugar, si quieres jugar con extremos puros, Fabrizio puede jugar ahí. Barça y Madrid que son los más grandes a veces juegan sin extremos puros, jugadores que se metan por dentro y suba el lateral. Fabri o Brugui, que no es extremo, pueden jugar ahí. Andrés nos da mucha amplitud, no creo que nos falten jugadores de banda.

¿Cómo se ha gestado la salida de Rubén Vezo?

Más rápido de lo esperado, porque pensábamos que no habría movimientos en este mercado. Tuvo una buena propuesta de Dubai, pero luego llegó la de Olympiakós y él prefirió irse allí. ¿Quería irse? Los jugadores juegan donde quieren. Él tenía dos propuestas, Dubai y Olympiakos y ha aceptado esa oferta. Ha sido una decisión buena para el club, una reducció de salario grande, tener un margen que antes de la salida de Rubén no teníamos. El tiempo dirá si Maras nos aporta cosas diferentes. Creo que ha sido una buena posibilidad para el club en términos generales. Los jugadores están o van donde quieren, en este caso además con varias opciones.

¿Por qué el sustituto de Vezo es Nikola Maras?

Había 3 o 4 opciones y él era una. Con él, mejoramos en juego áreo y en contundencia. Al final, con más problemas de los esperados, al final pudimos cerrar la incoporación. Siempre pasan cosas, alguno quiere ganar más... nosotros somos de cumplir nuestra palabra y al final se solucionó todo y Maras está aquí. El Rayo es un gran club y está en Primera, pero creo que por circunstancias teníamos más opciones. Conozco el Rayo, pero tanto el agente como el chico... tenía claro que jugaría con nosotros. El ha jugado la Copa y no ha participado con asiduidad. Él está muy contento, ayer hablé con él y tiene muchas ganas de venir al Levante, cree que es una oportunidad para él.

¿Maras está para ayudar ya desde el primer día?

Lo que quiero es que llegue y que nos ayude, que sume, que esa ilusión que me transmitió cuando hablé ayer cuatro veces con él, venga y la transmita. Como los que vinieron en verano. Necesitamos esa ilusión, esté en el banquillo o jugando. Eso lo hemos mejorado, corregido, había gente que salía de banquillo y no. Así que espero que Nikola ayude con sus características sume, cuando juegue y también si le toca estar en el banquillo.

¿Hay entonces margen económico para acometer albguna incorporación? ¿Puede ser Campaña?

Hay algo de margen para poder incorporar, pero hay que ver si nos permite alguna entrada. De las opciones que tenemos, la Liga tiene que decir qué valor le da a los jugadores que podemos incorporar, entre ellos Campaña. Es cierto, tenemos algo de margen. Depende de los valores que nos den, ahora el de Campaña no valdría. Hay que ver otros jugadores y lo que nos diga la Liga.

¿Puede explicar por qué no se concretó el traspaso de Bouldini al Granada?

Hubo interés del Granada por Moha, el club granadino nos llamó directamente. Pero no hubo propuesta, su agente nos habló de unas cantidades, para ganar 100.000 o 150.000 euros... no podemos hacer una venta para no ganar dinero. Nunca hubo una oferta que nos hiciera estar tentados para sacar a Moha. Le llamé para que esté tranquilo, que tiene la oportunidad de ascender a Primera con el Levante, que se centre y ayude al equipo.

¿Se planteó la posibilidad de repescar a Carlos Giménez, cedido al Unionistas?

Con Carlos Giménez, de Unionistas, no hubo opción de recuperarlo. Hablamos con su agente hace unos meses, pero no teníamos esa opción contractual.

¿Cómo se vive la posibilidad de que lleguen ofertas por los canteranos Cortés o Sangaré?

Es normal, son internacionales, normal que los clubes se interesen por ellos. Tienen sus cláusulas y son buenos jugadores, van con España... para nosotros es una alegría que vayan a la selección.

Ha comentado la oferta por Alfonso, ¿cómo es su situación de cara al futuro?El último en llegar, Alfonso, el portero... por casi todos los que alcanzaron un nivel óptimo

Las circubnstancias del mercado nos llevan a veces a tener una oportunidad con Alfonso. Él rescinde con el Sevilla y tenemos la oportunidad. Mi exigencia es que nos tienes que ayudar con el Atlético Levante y estamos en condiciones sentarnos y hablar. Llevaba tiempo sin sentir cariño, pero recibimos una oferta de un equipo de segunda división por él, pero se queda y lo normal es que siga con nosotros en verano.