La fase 4 llega al Valencia CF

Conocidos los horarios de las dos primeras jornadas de la reanudación del campeonato, el fútbol está a la vuelta de la esquina y cada vez la Ciudad Deportiva recobra mayor normalidad tras el parón provocado por la crisis del COVID-19. El ministerio de Sanidad dio autorización para que los equipos ingresen en la fase 4 del protocolo de entrenamientos. La medida implica que Albert Celades haya podido celebrar esta mañana, su primera sesión con el grupo al completo desde que el pasado 12 de marzo, el club decidiese mandar a sus futbolistas a sus domicilios.

Ha sido una sesión con predominio de la parte física a las ordenes de Javier Miñano. En la planificación del cuerpo técnico hay un obsesión y es la del trabajo preventivo tras estos meses de confinamiento para evitar lesiones. Sabedores de que estamos en un escenario desconocido, cualquier medida de prevención se antoja importante para una plantilla especialmente castigada por las lesiones en esta temporada.

Los entrenamientos en grupo devuelven la normalidad en Paterna

Ferran Torres ha sido la única ausencia en la sesión matinal en Paterna. El extremo de Foios sufrió un accidente doméstico en la jornada de ayer y se produjo una fuerte contusión en la rodilla. En el cuerpo médico se estima que pueda estar dos o tres días trabajando en solitario pero, sin problemas para el reinicio de la Liga con el derbi ante el Levante el viernes 12 de junio a las diez de la noche en Mestalla.

Soler aprieta ante el regreso de la LIga

La novedad en la sesión ha sido la presencia de dos nuevos canteranos. Los mediocentros del filial, Koba Koindredi y Carles Pérez. Celades cuenta ya con una nómica de once futbolistas del Mestalla a su disposición. Los chavales acuden cada día a Paterna y el técnico elige quienes entrenan con el primer equipo según las necesidades de posición para reforzar los entrenamientos. El resto, trabajan en un campo anexo para no perder la forma y estar a disposición del preparador catalán cuando lo necesite. Celades no quiere dejar espacio a la improvisación y por eso ha decidido, ante el inminente regreso de la competición, tener todas las posiciones cubiertas por jugadores de la Academia por si, en cualquier momento, llegasen las tan temidas lesiones al primer equipo.

En el cuerpo técnico hay obsesión por el trabajo preventivo

Esquerdo, Javi Jiménez, Hugo Guillamón, Hugo González, Adriá Guerrero, Cristian Rivero, Emilio Bernad, Koba Koindredi, Carles Pérez, Pablo Gozalbez y Guillem Molina esperan su oportunidad en estas once jornadas que restan de campeonato liguero.