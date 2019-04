"No me extraña que se cuestione mi trabajo"

La rueda de prensa de Paco López previa al partido ante el Real Betis de este miércoles (21:30 en Tiempo de Juego) estuvo marcada por la noticia desvelada por Deportes COPE Valencia sobre el futuro del entrenador. COPE desveló que miembros del Consejo del Levante apostaron antes del derbi en Mestalla por un relevo en el banquillo, pero tanto el presidente como el director deportivo defendieron el trabajo de Paco López y prefieren que acabe la temporada.

El técnico valenciano, consciente de esta situación, se refirió así al ambiente generado a su alrededor: "Al final a los entrenadores no nos puede extrañar que si los resultados no van se le cuestione su trabajo. En ese sentido estoy tranquilo porque en lo único que puedo incidir es en hacer que los jugadores den el máximo. Yo a nivel personal estoy a tope, pero es mi forma de ser y es mi vida, pero entiendo como es el mundo del fútbol", desveló el entrenador valenciano en rueda de prensa.

"No tengo ninguna duda. Desde el presidente y del director deportivo yo noto absoluta confianza y lo digo de verdad"

"No me extrañaría que se pueda cuestionar mi trabajo con estos resultados. Mi futuro no importa, lo que importa es que el Levante esté en Primera un año más y es lo que creo que va a pasar", agregó.

Sin embargo, Paco López, que cumple algo más de un año al frente del equipo y que atraviesa por su peor racha desde que es técnico del Levante, destacó que se siente respaldado por el presidente, Quico Catalán, y el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito'.

"Hasta ahora desde que soy entrenador del primer equipo he percibido absoluta confianza. No tengo ninguna duda. Desde el presidente y del director deportivo yo noto absoluta confianza y lo digo de verdad porque si no fuese así seguramente se me notaría en la cara", puntualizó el técnico.