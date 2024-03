Esteban Albert: "Llegamos en un buen momento a la Copa de la Reina"

El Valencia Basket empieza a las 18 horas, en Huelva, el desafío de traer a Valencia el único trofeo nacional que falta en sus vitrinas, la Copa de la Reina, que se disputa desde hoy hasta el domingo en la ciudad andaluza. El primer rival será el IDK Guipúzcua, el octavo clasificado de la Liga Femenina Endesa. COPE ha hablado con el máximo responsable del Área femenina de Valencia Basket a pocas horas del partido.

¿Esteban Albert, cómo está el equipo a poco de que arranque la competición?

Estamos bien, llegamos bien a la cita, con todo el mundo está con muchas ganas, muy ilusionado. Alguna jugadora tiene molestias pero no nos tiene que afectar en el desarrollo de la competición.

Rubén Burgos decía ayer en COPE favoritas no, pero sí sabiendo que es el únco título nacional que falta en las vitrinas. ¿Lo siente así?

Entiendo que toda la gente del equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha ambición. Son las tres cosas que le he pedido al equipo en este momento. Es un título muy bonito, que hemos tenido dos veces al alcance de la mano y vamos a intentarlo otra vez. Son tres finales, con todos los equipos con opciones, y nosotras a estar concentradas desde el minuto uno al último.

¿Le preocupó el tropiezo ante el Jairis, por estar tan cerca de la Copa?

No, fue un partido muy puntual, en el que nos estuvimos todo lo concentrado que debimos estar, pero sabes que en la Copa no va a faltar el factor concentración, ni el factor hambre o el estar muy intensas. Podrán aparecer otras cosas, pero no esa. Llegamos bien y hemos preparado bien el torneo. Llegamos con mucha ambición.

¿Podrá rendir Marie Gülich a buen nivel?

Con ella estamos acostumbrados, es una gran jugadora, muy importante en todos los partidos y notamos cuando tiene que jugar menos minutos. Por la caarga que lleva, hemos gestionado sus cargas hasta ahora para que llegue bien y ayude al equipo en los momentos que pueda.

¿Cómo se gestiona la decepción de la temporada pasada?

No llegamos igual. El año pasado llegamos muy castigadas, ahora llegamos mucho mejor. Pero no podemos repetir errores y quizás por el cansancio no estuvimos igual de intensas en los cuarenta minutos. Creo que llegamos mejor, pero es cierto que en esta competición siempre hay que ir con mucha cautela, porque todo te pasa factura. Pero llegamos mejor.