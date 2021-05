Este sábado a las 18:30 horas el valencianismo se ha citado para explicarle al mundo que Peter Lim debe ser historia (oscura) del club cuanto antes. Una de las plataformas organizadoras de la manifestación, Libertad VCF, a través de su vicepresidente David Núñez explica en Deportes COPE Valencia las claves de la cita.

Mensaje de Anil Murthy "no preocupado" por la manifestación

Es lamentable. Dice que no le preocupa porque no le ha preocupado el Valencia CF en estos últimos siete años. Seguro que si le preguntas por futbolistas del Valencia de los 80, 90 o 2000 no los conoce. Y luego dice que en España hay derecho a manifestarse libremente porque quizá en Singapur tienen otro tipo de estado".

Iniciativas de Libertad VCF

"Llevamos ya bastante tiempo agrupando acciones. Somos ya más 3.500 accionistas y 50.000 acciones para poder tomar decisiones jurídicas y obligar a Peter Lim a tener que abandonar el Valencia".

No podéis faltar a la cita del 8 de mayo. La Revolución para recuperar el club comienza este sábado.



Por siempre, Amunt Valencia y Amunt Kempes! pic.twitter.com/G5IxAg0edc — Libertad VCF (@LibertadVCF) May 4, 2021

Sensaciones de cara a la manifestación

"Éste es un tema en el que hay pleno en la afición de que hace falta la marcha de Peter Lim del Valencia y ahora que la situación epidemiológica está mejor era necesario juntarnos y hacer una manifestación al uso para que la gente se pueda desahogar y sacar esa rabia contenida por la mala gestión. Intentaremos que sea un éxito y se cumplan todas las medidas sanitarias. Tiene que ser ejemplar y si queremos al Valencia estamos obligados. Estamos siendo pisoteados".

¿Cuánta gente esperáis?

Yo fui quien redactó el documento ante la Delegación de gobierno y puse mil personas y ahora todo el mundo me dice que nos hemos quedado cortísimos. No sabría decirte una cifra, pero puede ser importante. A lo mejor mañana tenemos que llamar para que traigan más policías"

"Meriton, partida acabada" se lee en la pancarta





Incidentes en Manchester

"Lo tenemos muy controlado. Es una concentración pacífica. Queremos mostrar músculo numérico. Que no se preocupe la gente. La afición ha mostrado muchas veces cómo es. Y esta gente sigue paseando tranquilamente pese a las tropelías que han cometido"

¿Para qué sirve la manifestación?

"La reputación de Lim se ve dañada. Puede llegar a sus oídos o verlo y no le va a hacer gracia. Le puede hacer pensar que su momento ya ha llegado. En fútbol ha demostrado ser incompetente y tendrá que recoger bártulos".