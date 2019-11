El espectáculo de MotoGP llega a Cheste

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebra el próximo domingo 17 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo, generará una intensa agenda de actividades complementarias alrededor de la última cita del Mundial de motociclismo.

Así, el jueves 12 de noviembre, el Circuit concentrará una amplia oferta de eventos, como la tradicional visita al paddock a beneficio de la ONG ‘2 wheels for life’ a mediodía o el Pit Walk vespertino para los aficionados.

El viernes por la tarde se celebrará en el área de público, tras la tribuna amarilla la gran final de eSports de MotoGP. Los mejores pilotos virtuales del mundo disputarán la última carrera de la temporada con grandes premios en juego.

El sábado se repetirá el horario de pista, con las motos sobre el asfalto desde las 9:00 y hasta las 15:45, con la disputa de la segunda tanda de entrenamientos libres durante la mañana y la sesión de calificación a partir de mediodía. Al finalizar, tomarán la pista primero las MotoE para la primera de sus dos carreras del fin de semana.

El madrugador Warm Up (8:20) permitirá calentar motores el domingo. Este año los aficionados tendrán que llegar antes para ver la gran final de MotoE a las 10:00 horas. La carrera de Moto3 comenzará como es habitual a las 11:00 (23 giros). A partir de las 12:20 será el turno de Moto2 (25 vueltas) y el Gran Premio finalizará con la carrera de MotoGP, programada a 27 vueltas y que comenzará a las 14:00.

Valencia delivers its fair share of drama, especially if a title is on the line! ��



Who can forget the moment @marcmarquez93 saved this crash, and the World Championship, in 2017! ��#ValenciaGP ���� pic.twitter.com/6JM8aoOb8R