El emotivo homenaje de Petón a Mestalla

José Antonio Martín Otín, exfutbolista, representante y comentarista COPE ha querido mandar un emotivo mensaje al Estadio de Mestalla por su Centenario con la prosa que le caracteriza.

"El Valencia CF, campeón hace poco con gol de Antón, había descendido incomprensiblemente a Segunda porque era de los que no había tocado la categoría. Empezó el campeonato con Di Stefano y con malos resultados. Me contaba Jesús Paredes que, volviendo de uno de esos primeros viajes que habían salido mal, ya ese domingo por la noche, Alfredo le dijo: "El domingo juegan los buenos que es lo que le gusta a Mestalla". Alfredo entonces colocó a un joven Quique Sánchez Flores, a Giner, a Arias, a Subirats, a un chico de Alcorcón pelirrojo llamado a Carlos Arroyo y empezaron a jugar como a Mestalla le gustaba que jugara su equipo".

"Ir a jugar a Mestalla siempre ha sido una tortura para cualquier equipo, porque el Valencia CF, y más en su campo, siempre jugaba bien. Y no hay equipo que pueda decir que ha ganado siempre en Mestalla al Valencia CF porque todos han palmado. Nadie puede decir que ha sido mejor al Valencia CF, porque la mayoría de las veces han sido los che los que tienen el campo cogido en toda su dimensión. Para eso siempre ha sido indispensable el grito de esa afición exigente, que lo es porque se da como la que más a la hora de hacer mascletà en pleno campo y convertir en fuego el estadio. Es incomprensible lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Tiene mucho que ver con que los campos y los estadios tienen que estar alineados con los que los dirigen y ser un tótem. Si eso se rompe, no solo el Valencia CF, cualquiera deja de ser lo que es. Es indispensable primero que el lugar de encuentro, la casa de todos, siga tan viva como lo está ahora. Mestalla ha sido parte decisiva de lo que podemos interpretar como un repunte y una puerta abierta a la esperanza. Puede estar Lim que no durará siempre, pero Mestalla todo lo que quiera la hinchada del Valencia CF".

"Felicidades. Mestalla, templo del fútbol. Para que el Valencia CF siga jugando bien".