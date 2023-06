Adiós a Bojan Dubljevic

El Valencia Basket no renovará al interior montenegrino Bojan Dubljevic, que dejará el club tras once temporadas y al que el club retirará cuando acabe su carrera su camiseta con el número 14, convirtiéndole en una de sus leyendas, como ya ocurrió con Nacho Rodilla, Víctor Luengo, Rafa Martínez y San Van Rossom. Además de ponerle su nombre a una de las pista de L’Alqueria del Basket.



La entidad tenía una opción para prolongar su contrato, que acababa este viernes 30 de junio, y comunicó oficialmente al jugador que no la ejercería. Hace unos meses trasladó a su agente una propuesta de un nuevo contrato que suponía una reducción de su sueldo y que entendía como ajustada al mercado pero no fue aceptada y tampoco hubo contrapropuesta según información de la Agencia EFE.





Dubljevic llegó al club en el verano de 2012 procedente del KK Buducnost y en estas últimas once campañas se ha convertido en una pieza clave de los éxitos del equipo. En su palmarés con el Valencia están la Eurocopa de 2019, así como la Liga Endesa de 2017 y la Supercopa de ese mismo año.



El interior de Montenegro deja la entidad como el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del club (629) y como el jugador no nacido en España que más partidos y más temporadas ha disputado con la entidad. Además, actualmente es el máximo anotador y reboteador de la historia del Valencia.



Dubljevic, que era el jugador mejor pagado de la plantilla, había reiterado en muchas ocasiones su deseo de retirarse en el club y su sentimiento de ser un valenciano más. No obstante, hace una semanas en el acto de homenaje a Sam Van Rossom, ya dejó abierta la opción de tener que pasar él por una despedida así.

Dubi ha dado muchas alegrías a la FontetaVBC





El club le ha ofrecido al jugador la posibilidad de realizar un acto similar pero Dubljevic, que según esas varias fuentes está enfadado y dolido por la situación, de momento la ha rechazado. La entidad mantendrá ese ofrecimiento y espera que con el paso del tiempo se le pueda dar el homenaje que cree que se merece.



En 2019, tras la marcha de Rafa Martínez, el club decidió que él fuera el nuevo capitán de la primera plantilla, una decisión de la que el propio Dubljevic no estaba seguro. La entidad tiene decidido elegir un nuevo capitán de otro perfil.



Desde la entidad aseguran que para tomar esta complicada decisión se han tenido en cuenta aspectos como el rendimiento del jugador, los nuevos retos que tiene por delante el equipo así como la situación económica.