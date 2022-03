El doctor Gastaldi pone fecha para la vuelta de Jorge De Frutos

La lesión de Jorge De Frutos, operado el pasado viernes en una clínica de Madrid, ha sido la puntilla para el Levante UD. El diagnóstico, en el ligamento lisfranc del pie derecho, fue detectado casi dos semanas después del golpe recibido en el partido ante el Espanyol el pasado 12 de marzo y no es una lesión cualquiera.En Deportes COPE Valencia el doctor Enrique Gastaldi ha detallado qué le ocurrió al extremo del Levante UD. “La articulación de lisfranc es la parte de la mitad del pie, donde está el empeine. Es una articulación muy sólida y que se lesiona por traumatismo de palanca, en un pisotón se puede producir. Son lesiones que muchas pasan desapercibidas, un esguince de medio pie que llamamos o una contusión. Y luego el paciente no está bien y normalmente se llega al diagnóstico y uno de los huesos está desplazado y eso hay que ponerlo en el sitio”, explicó en COPE.

El galeno, que dirige el Instituto de Traumatología Gastaldi Orquin en La Salud en València, insistió en que hay que tener mucho cuidado con estos golpes. “El pie es muy delicado y esta articulación a veces da problemas. Yo confío en que vaya todo bien porque es una persona joven, pero no es de extrañar que a veces no vaya todo lo bien que se quiere y lo que deja es dolor. Estamos jugando a fútbol, dando patadas y necesitamos el pie para algo. Si fuera un nadador, no habría problema pero a un futbolista le puede molestar”, comentó.

Gastaldi dirige el Instituto de Traumatología Gastaldi Orquin





Gastaldi también se ha mostrado muy prudente con la vuelta de De Frutos a los terrenos de juego y da por acaba la temporada para el segoviano, como venimos contando en COPE desde la pasada semana. “La recuperación de una fractura de un hueso o la cicatrización de un ligamento son seis semanas, eso es lo mínimo para que cicatrice bien. Todo lo que aprietes te puedes jugar que no quede bien, que dé dolor. Lo normal es que es una lesión de seis a doce semanas de evolución”, zanjó.

