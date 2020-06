El doble reto de Sergio León ante su querido Betis

Sergio León vivirá el domingo un partido especial al enfrentarse a su ex equipo, el Real Betis, al que nunca ha ganado en sus tres enfrentamientos anteriores y también tratará de romper una racha de casi diez meses sin marcar en Liga. El Levante UD recibirá al Real Betis el domingo a las 14:00 horas en La Nucía justo después de que Sergio León volviera a ser titular en el último partido, ante el Atlético de Madrid, tras más de siete meses sin estar en el once inicial.

El atacante andaluz marcó el 31 de agosto de 2019 en la victoria del Levante por 2-0 ante el Real Valladolid y desde entonces solo ha sido capaz de anotar en Copa del Rey ante el Melilla y el Real Jaén. El delantero de Palma del Río se enfrentará a su ex equipo, del que salió en 2010 y al que regresó siete años después tras haber pasado por el Reus, Llagostera, Real Murcia, Elche y Osasuna en un peregrinaje por Segunda B y Segunda hasta volver a Primera División.

Sergio León se besa el escudo del Real Betis

Ya en el Real Betis, Sergio León completó una primera buena temporada, en el curso 2017-18 con once goles marcados, pero en la siguiente temporada apenas jugó dieciséis partidos y no consiguió marcar. A pesar de su discreto rendimiento, el Levante UD hizo hace un año una inversión de casi cuatro millones de euros en el futbolista, que, sin embargo, no ha cumplido las expectativas con solo un gol, cinco titularidades y diecisiete participaciones esta temporada en LaLiga.

El partido también servirá para que Sergio León busque su primer triunfo ante el Real Betis, ya que perdió los dos partidos que jugó con Osasuna en la temporada 2016-17 y el encuentro de la primera vuelta en el Benito Villamarín con el Levante (3-1) el pasado 25 de septiembre de 2019.

