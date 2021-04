Diakhaby: “Un jugador me insulta y las palabras son: ‘negro de mierda’”

Diakhaby asegura que le llamó ‘negro de mierda’ y, además, que un jugador del Cádiz CF le dijo a un jugador valencianista que si Cala se disculpaba, volvieran al campo. A continuación, la transcripción completa de las palabras de Diakhaby.





“Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Después de dos días, estoy muy tranquilo y quiero hablar. En Cádiz, el domingo, hay una jugada, donde un jugador me insulta. Y las palabras son: ‘negro de mierda’. Eso es intolerable y yo no puedo consentir eso”, asegura Diakhaby.

Diakhaby abatido en el Carranza

El futbolista del Valencia CF, sigue: “habéis visto todos mis reacciones. Eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto. Después de eso, mis compañeros y yo hemos decidido ir al vestuario; una buena decisión. Luego, nos ha pedido un jugador suyo, a uno nuestro, que si Cala se excusaba, volviéramos al campo. Y mis compañeros y yo, hemos dicho no. Las cosas no son así. No puedes hacer algo, excusarte y pasar. Yo, hoy, me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Es la vida y son cosas de la vida”, dice el futbolista del Valencia CF.

Diakhaby abandona el campo



Para terminar, Diakhaby lanza un deseo y muestra su agradecimiento al apoyo recibido. “Espero que la Liga haga cosas, soluciones. Tener pruebas para que se vea todo, se aclare y ya está. Quiero agradecer al Valencia CF, a mis compañeros, mis entrenadores. Su solidaridad, su cariño y el apoyo que me han dado. Toda la gente, toda la afición. Quiero decir que estoy bien. Gracias, muchísimas gracias”. Así termina su explicación Diakhaby.