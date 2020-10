El debut de Campaña destaca en la agenda internacional

Los seguidores del Levante UD estaban pendientes del amistoso de España (0-0) en Lisboa para ver el histórico debut de José Campaña. Casi 56 años han esperado para ver al segundo internacional en la historia del club granota. Y Luis Enrique le dio la alternativa en el descanso, junto al valencianista José Luis Gayà. Campaña ocupó una de las tres posiciones del centro del campo junto a Busquets y Mikel Merino.

Solo faltó la victoria. Vamos @SeFutbol!! pic.twitter.com/4Ysv9m8RYI — José Gómez Campaña (@JoseGCampana) October 7, 2020

Situado algo más retrasado que en el Levante UD y más exigido en labores defensivas, el centrocampista sevillano cumplió en su estreno, pero no consiguió asistir con éxito en un par de ocasiones. Eso sí, mostró personalidad, pidió la pelota e incluso ejecutó varias acciones a balón parado. Gayà jugó también la segunda mitad y le tocó lidiar con Trincao, Diogo Jota, Cristiano y compañía, incluido su excompañero en Mestalla Joao Cancelo.

Gayà, en el entrenamiento en Las Rozas tras el amistoso ante PortugalEUROPA PRESS

José Campaña mostró su felicidad tras estrenarse como internacional absoluto con la selección española en Lisboa ante Portugal (0-0), en un momento "muy emocionante" en el que lamentó no firmar el triunfo. "Lo he vivido con mucha emoción de vestir la camiseta de tu selección. Representar a un país es muy emocionante. Estoy contento, la lástima es que no hayamos conseguido la victoria pero feliz por el debut", manifestó Campaña en Teledeporte. Y terminó desvelando lo que habló con el seleccionador Luis Enrique Martínez. "Desde que llegué me dio confianza para que estuviera tranquilo. Me siguen desde hace tiempo y si estoy aquí es porque estoy haciendo bien las cosas. Esto es diferente al equipo pero me dijo que fuese yo".

Por su parte, el también granota Nikola Vukcevic no jugó en el amistoso de Montenegro ante Letonia (1-1). El valencianista Cillessen no participó en el partido de Holanda frente a México (0-1) y tampoco lo hizo Wass con Dinamarca ante Islas Feroe (4-0).

La agenda de los internacionales del Valencia CF y Levante UD:



- Islas Feroe - España Sub 21 (18:45h) con el levantinista Dani Gómez y el valencianista Hugo Guillamón

- Macedonia del Norte - Kosovo (20:45h) con el levantinista Enis Bardhi

- Rusia - Suecia (18:15h) con el valencianista Cheryshev

- Uruguay - Chile (23:45h) con el valencianista Maxi Gómez