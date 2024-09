Dani Ponz: “Pinta bien la cosa para el Levante UD”

¿Fue posible su fichaje por el Levante UD?

No me senté con el Levante UD… hubo alguna pregunta por ahí pero no me senté. Decidieron que esté Julián Calero que es un ejemplo para nosotros, para la gente que venimos de abajo y que está haciendo un grandísimo papel.

El papel de Calero en el Levante UD en el inicio

Es un equipo muy equilibrado. Está atacando bien y es un equipo de Julián Calero. Tiene un balance bastante bueno y creo que como su entrenador, lo está demostrando. Tenemos que intentar ser nosotros, sabemos el rival y la capacidad que tiene. Toda la afición está ilusionada con la posibilidad de poder ascender a Primera División. Pinta bien la cosa para el Levante en este momento. Tenemos que ser descarados, ambiciosos y no renunciamos a ninguna fase del juego.

El nivel de Segunda

Ahora mismo hay equipazos, con buenísimos entrenadores. Todos pueden sacar cosas muy buenas, con influencia en el juego muy elevada. Los partidos no dejan indiferentes a nadie. Todo el mundo puede ganar a todo el mundo. El otro día hablaba con un entrenador de Primera División y me decía que disfrutaba más viendo partidos de Segunda que de Primera. Este año tiene un pintón la categoría enorme.