Dani Ponz: "Miento si no digo que nuestro objetivo es eliminar al Barça"

Pocos días después de cumplir los 50 años, Dani Ponz (Sollana, 19/12/1973) se reghaló por Reyes la mayor gesta de su trabajada y currada de entrenador, eliminar al Villarreal en los deiciseisavos de final de la Copa del Rey, la mayor sorpresa de la ronda. Pero el sueño continúa. El sorteo quiso ayer que el FC Barcelona sea el siguiente rival copero de este equipo de la Primera RFEF, la tercera categoría nacional. Ni más ni menos que el Barça, pero en el Reina Sofía, ese recinto donde el técnico valenciano ha conseguido que sea lícita soñar en muy grande.

-Mister, buenas tardes. Lo que estáis haciendo en Unionistas es espectacular...

Somos muy afortunados, porque somos un club muy humilde, que viene del barro, con recursos muy bajos, no tenemos grandes aportaciones, ni un gran inversor detrás. Tenemos mucha diferencia con nuestros rivales en cuanto a presupuesto, a veces lo que cobra un jugador es todo nuestro presupuesto. Llevamos sólo una derrota desde febrero en nuestro campo, habiendo pasado Sporting, Cultu, Villarreal... y todo eso tiene un gran secreto, nuestra masa social. Es una forma de entender la vida, han hecho doblete de llenazo y ayer se quedaron 2.000 personas fuera del club. Aquí la gente ayuda, empuja...

-¿Cómo es que te llamen de un día para otro para ir a Salamanca a salvar al equipo después de tanto tiempo en el fútbol regional valenciano?

Pues después de 20 años en el fútbol, pluriempleado, combinando mi otra pasión, ser profesor, y el fútbol. Y ya no quería sacrificar a mi familia más. O nos dedicamos a dar clases o al fútbol. Y lo dejé así, decidí no renovar con el UD Alzira, decidí esperar... y un martes me sacaron de clase para salir disparado a Salamanca. Me tiré un triple en toda regla. Me pedí una excedencia, me dejé la familia atrás, con un grandísimo sacrificio personal... llegué un miércoles con una nevada increíble y pensaba madre mía... pero va todo por buen camino y estoy viviendo experiencias por las que he estado trabajando muchos años.

-¿Cómo es vivir un partido así sin poderlo hacer desde el banquillo?

Pues mira, el partido de tu vida que lo tengas que vivir desde la grada, fue una gran frustración. Pero también estaba muy tranquilo con Dani Llácer, mi ayudante, y Ramón Trapero, mi preparador físico, porque teníamos todas las variantes de Marcelino muy trabajadas e interiorizadas. Así que esa mezcla, de tranquilidad y de cierta frustración, pero muy tranquilo.

-Uno de los jugadores importantes contigo es el levantinista Carlos Giménez, defensa de 20 años cedido por el Levante...

A Carlos lo conozco de toda la vida. Aquí teníamos a Ramiro, uno de los pilares, pero desde el primer día Carlos fue titular, es un jugador que en breve veremos en las categorías de arriba...

-A ver si lo va a querer recuperar Calleja...

Esperemos que no, que no lo oiga Calleja. Pero es verdad que es un jugador top, con unos fundamentos buenísimos, de haber trabajado con Alessio Lisci, que viene con una gran preparación y que está en el punto de mira de muchos clubes.

-¿Cómo afrontáis la eliminatoria contra el FC Barcelona?

Me supo mal cuando algunos medios malinterpretaron que el objetivo era ganar al Villarreal... porque hay que conocer el fútbol nacional y saber el ambiente que se genera el Reina Sofía, mágico, hay que vivirlo. Miento si no os digo que nuestro objetivo es eliminar al Barça. Por aquí han pasado el Dépor, el Sporting, el Villarreal... y vamos a plantear el partido contra el FC Barcelona, con las grandísimas diferencias que hay, contra los mejores jugadores del mundo, vamos a plantear el partido para pasar, eso está más claro que el agua. Vamos a hacer un buen papel y que la gente salga contenta de aquí.