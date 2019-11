¿Cuánto sabes del Valencia CF-Chelsea FC?

El Valencia CF ha ganado nueve de sus 19 partidos contra clubes de Inglaterra, con cinco derrotas. Todos esos partidos perdidos han llegado en los últimos ocho duelos.

El Chelsea no sabe aún lo que es perder en Mestalla, con una marca de un empate y dos victorias en tres partidos.

Todos los duelos entre ambos clubes antes de esta temporada se produjeron en un espacio de cuatro años y medio, cuatro de ellos en 2007. Los ingleses fueron los vencedores por un global de 3-2 ante el Valencia en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2006/07, ganando 1-2 en Mestalla tras el 1-1 de la ida en Londres.

La racha del Valencia de tres victorias consecutivas en todas las competiciones, con ocho goles a favor, acabó este sábado con una derrota por 2-1 ante el Betis.

El Chelsea ha ganado nueve de sus últimos doce partidos en todas las competiciones (un empate y dos derrotas). Este sábado perdió por 2-1 ante el Manchester City en un partido en el que se adelantó con un gol de N'Golo Kanté.

El Valencia CF había ganado cinco partidos consecutivos en casa en competición europea antes de caer ante el Arsenal la temporada pasada. Acumula 13 triunfos en sus últimos 18 envites continentales en Mestalla, con cinco derrotas. Su último empate como local en competiciones de clubes de la UEFA fue en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2013/14, en un 0-0 contra el Dínamo de Kiev.

