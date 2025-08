Cristian López, compañero de Santamaria en el Angers: "El Valencia acierta con él, es un todoterreno y tiene un gran diparo"

El Valencia CF está cerca de fichar a Baptiste Santamaria, un pivote del Rennes francés, que gusta a Carlos Corberán y que encaja en las posibilidades económicas que impone Meriton. Con 249 partidos de experiencia en al Ligue 1, este mediocentro de 30 años aúna experiencia y recorrido. Su debut en el fútbol profesional lo hizo en el Angers, donde coincidió con un delantero ilicitano que pasó por la factoría de Paterna, en el Mestalla de Paco Alcácer y Juan Bernat. COPE, de la mano de Cristian López, ha querido conocer mejor al centrocampista galo.

Christian López, buenas tardes.

Hola, muy buenas tardes.

Sé que está ahora peleando para volver a los terrenos de juego...

Sí, así es. Después de una segunda lesión del cruzado, ahora está dándome un poquito más de jaleo, pero bueno, nosotros somos guerreros y ahí estamos, luchando hasta que el cuerpo aguante.

Vaya carrera que ha tenido desde que salió de Paterna, porque usted jugó en el filial del Valencia CF en la 11/12...

Sí, la verdad que sí. Estuve un año y medio ahí en Valencia, la verdad que estuve bastante bien. En una temporada y media creo que metí 21 goles, me salieron las cosas bastante bien yguardo muy buenos recuerdos del tiempo que pasé allí.

De hecho, le metió cuatro roscos al Sant Andreu, eso son palabras mayores...

Sí, sí, creo que fue mi último partido con el Valencia y la verdad que un póquer bueno, la verdad, para contárselo a los hijos.

En aquel Mestalla estuvieron con usted Paco Alcácer, Juan Bernat o Carles Gil...

Sí, la verdad es que han salido buenos compañeros, han tenido una trayectoria, han tenido y siguen teniendo una trayectoria muy buena. A a mí eso me llena de orgullo, ver que compañeros con los que has compartido vestuario les ha ido tan bien.

El fútbol a usted le ha llevado a Rumanía, Emiratos o Grecia, pero le llamamos porque también estuvo en Francia y en el Angers coincidió en la temporada 18/19 con Baptiste Santamaria, que está cerca de fichar por el Valencia CF...

Sí, sí, la verdad que sí y casualidades de la vida, era con el compañero que compartía habitación en los viajes. Hicimos una amistad muy muy buena, la verdad que sí.

Instagram Cristian López Cristian López y Baptiste Santamaria hicieron muchas migas en su etapa en el Angers

¿Sigue teniendo trato con él?

Sí, de vez en cuando nos solemos mandar algún mensajito y la verdad que con la noticia me he puesto muy contento. Por él y por el Valencia, porque al final es un club al que le tengo cariño. Mi padre es del Valencia a muerte, sé que es un gran jugador y que va a ayudar al club.

¿Qué jugador ficha al Valencia?

Bueno, recuerdo que en la temporada que estuve con él terminaba todos los partidos y era el jugador que más recorrido había hecho, más kilometraje en cada partido. Es un mediocentro que te abarca mucho campo, que roba muchos balones, no para de correr para todos lados y, después, le da mucha pausa al juego. también tiene un muy buen golpeo de balón.

Viene a sustituir a Barrenechea y sabe que la afición de Mestalla es exigente...

Él es un jugador que tiene muchísima personalidad, sé perfectamente como es la afición del Valencia, que son exigentes con los jugadores, pero bueno, creo que con la personalidad que tiene y con las características que tiene, al final, si tú ves a tu jugador que no ha parado de correr durante los 90 minutos, creo que es lo fundamental. Unas veces te saldrán bien las cosas, otras no te saldrán tan bien, pero ver el esfuerzo y el trabajo de tu jugador, al final, eso es de valorar. Como te he comentado, él es un todoterreno y es que no para, no para.

Angers Cristian López recibe la felicitación de Baptiste Santamaría después de marcar un gol

Vamos, que la afición del Valencia puede estar tranquila si al final se concreta el fichaje, que no le va a pesar la camiseta...

Sí, en ese aspecto no va a haber ningún problema. Es un jugador que tiene mucha personalidad, aparte de todo lo que te he dicho, futbolísticamente, dentro del vestuario, es un jugador súper alegre, bromista. Vamos, que guardo recuerdos de él, que siempre estaba haciendo bromas en el vestuario y creo que va a ser importante.

Christian López, gracias por esta radiografía de Santamaria. A recuperarse bien y a volver a meter goles, que eso lo lleva en la sangre.

Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.